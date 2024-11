Adara Molinero desvela a su madre su secreto sexual más íntimo

Adara Molinero ha protagonizado un momento de lo más revelador y sincero en el nuevo videopodcast En las mejores familias de Mitele, junto a su madre Elena. En este programa, madre e hija abordan distintos temas de la vida cotidiana, pero lo que más ha llamado la atención es la conversación que tuvieron sobre las relaciones sentimentales de Adara. La conocida concursante de realities, que ha tenido varias relaciones públicas y fallidas, dejó entrever que no se cierra a nuevas posibilidades amorosas, aunque esta vez podría haber un giro inesperado en su vida sentimental.

La charla empezó de forma ligera cuando Adara, visiblemente divertida, comentaba con su madre que, después de tantas experiencias amorosas fallidas con hombres, quizás sería el momento de probar suerte con una mujer. "Como me ha ido tan mal en el amor, lo que me ha pasado hace poco, que me ha salido ranísima, pues yo ya digo 'una mujer'", confesaba, provocando una reacción curiosa en Elena. La madre, sin saber muy bien cómo reaccionar, le preguntó: "¿Te gustan las mujeres?". Fue en ese momento cuando Adara, un poco indecisa, respondió: "No lo sé, estoy en ese momento que no sé... Sin etiquetas, vamos a dejarlo ahí", dejando claro que está en una fase de autodescubrimiento y que no quiere limitarse por definiciones tradicionales.

Adara Molinero y su madre / Telecinco

Elena, no conforme con la respuesta, le lanzó una pregunta aún más directa: "¿Has tenido alguna experiencia con una mujer?". La respuesta de Adara, algo avergonzada pero sin vacilar, fue afirmativa: "Sí. Qué fuerte, no me lo puedo creer", dijo entre risas, dejando claro que para ella las relaciones se tratan de personas, no de géneros. A pesar de la sorpresa, Elena se mostró comprensiva, reafirmando su postura al decir: "Para mí las relaciones van de personas, no de sexos, entonces pues mira, que ahora mujeres pues mujeres".

La conversación no terminó ahí. Adara, con la curiosidad de siempre, preguntó a su madre si en algún momento de su vida ella también había tenido una experiencia con otra mujer, a lo que Elena respondió con humor: "La verdad es que no, pero si el día de mañana aparece una mujer que me gusta cómo es, pues adelante". Así, ambas mostraron una visión abierta y sin prejuicios sobre la vida amorosa, y quedó claro que, para ellas, lo importante es la conexión con la persona, más allá de cualquier etiqueta.