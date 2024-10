Adara Molinero destapa los secretos de Álex Guita y revela su infidelidad con Jonan Wiergo

Adara Molinero ha desatado todo su enfado contra su ex, Álex Guita, en redes sociales, después de que él insinuara públicamente que la relación se había roto por “incompatibilidades de carácter”. La exconcursante de Gran Hermano VIP 7 y Supervivientes 2023 ha decidido romper su silencio y no ha tenido reparo en revelar detalles muy personales sobre lo que realmente ha ocurrido entre ellos.

Según Adara, lejos de ser ella quien tenía la “obsesión” de formar una familia, era Álex quien no paraba de insistir en tener un hijo con ella. “El tema del hijo lo quería él, no yo”, ha dicho sin pelos en la lengua, añadiendo que “me tocaba la tripa y me decía que soñaba con que tuviera un bebé dentro”. Las confesiones de Adara han ido más allá, detallando que su ex mantenía relaciones sexuales sin tomar precauciones, algo que le ha indignado profundamente. Las palabras de la ganadora de Gran Hermano VIP 7 han sido claras y directas, desmintiendo así las declaraciones que Álex ofreció a los medios.

“Yo aguanté, aguanté, hasta que no pude más”, ha confesado Adara, asegurando que siempre es ella la que queda de “loca” tras sus rupturas, pero esta vez ha decidido poner las cartas sobre la mesa. “Vuelven llorando todos”, ha soltado, dejando entrever que Álex intentó un nuevo contacto con ella después de la ruptura.

Pero ahí no acaba el conflicto. En esta complicada relación, parece que ha habido un tercer implicado: Jonan Wiergo, íntimo amigo de Adara durante su paso por Supervivientes 2023. Según Adara, “hubo mensajes insinuantes” entre Jonan y Álex, lo que provocó que rompiera su amistad con el influencer y terminara su relación con el entrenador personal. La decepción de Adara es palpable, sobre todo después de intentar solucionar las cosas con Jonan, quien, según sus palabras, se rió en su cara y no quiso dar explicaciones.