Xavier Font insulta a los andaluces en una fuerte pelea contra Steisy en 'Pesadilla en el Paraíso'

Nuevo encontronazo en Pesadilla en el Paraíso. El reality de Telecinco no para de generar grandes trifulcas entre los quince famosos que conviven en la granja de Jimena de la Frontera. La nueva disputa la han protagonizado el cantante de Locomia, Xavier Font, y la famosa tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, Patricia Steisy. Todo saltaba por los aires cuando la granadina se enteraba de que el catalán le había nominado, pese a mantener una buenísima relación durante la convivencia.

"Eres un ambiguo, un mentiroso y un ilógico", ha espetado Steisy a Xavier muy enfadada. "Estamos jugando, tú eres la más estratega", le ha contestado, iniciando la gran trifulca. "¿Quieres que te vuelva a nominar? Que no sabes perder", ha añadido el cantante, mientras la colaboradora televisiva buscaba involucrar a más gente en la discusión.

"El estratega eres tú, que me has hecho la pelota durante toda la semana, tratándome superbién, para luego nominarme. Y tú, Mónica, esto lo sabías, y te has reído por detrás. ¿Se puede ser más falsa?", ha gritado Steisy, sin dar derecho a réplica. "Como gane me voy a quedar a aquí para ver cómo salís uno a uno, tú y ella. Si quieres que se te vea más, curras. No intentes ventilarte a los mejores", ha sentenciado muy acalorada.

"Andaluza, ordinaria, es lo que eres, solo quieres chupar cámara", ha respondido Xavier Font, buscando la complicidad de Mónica Hoyos. La peruana ha asegurado que ella está por encima de todo eso. "Es la cuestión del grito barato, del insulto. Ha venido este señor, Israel, a decirme que hable", ha explicado, a lo que el vidente sevillano ha respondido de la manera más graciosa posible. "Cómprate un yoyo, no me nombres, que eres más falsa... Cómprate una cámara para navidad".

Xavier Font, capataz de la semana

El cantante ha conseguido alzarse capataz de la semana, logrando grandes beneficios en el momento crucial de las nominaciones. El fundador de Locomía escogió a Israel Arroyo para subirlo a la palestra. En el momento de comunicarlo, Steisy espetó que le daba miedo "que utilice las nominaciones como amenaza". Esta frase no le sentó nada bien al artista, que cambiaba de opinión y nominaba directamente a la tronista. La chispa que ha encendido el incendio más polémico de la convivencia del programa.