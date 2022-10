Tamara Falcó defiende sus polémicas declaraciones: "En ningún momento hice alusión al colectivo LGTBI"

Tamara Falcó ha dado la cara en El Hormiguero tras las polémicas declaraciones que espetó en el Congreso Mundial de las Familias. Después de objetar que "ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal", Tamara Falcó ha decidido explicarse ante la audiencia, matizando sus polémicas palabras.

Visiblemente afectada y con rostro serio, Falcó ha asegurado que la frase está "sacada de contexto". La marquesa ha explicado que su intervención "dura ocho minutos" y "hablaba de mi ex en cuestión, explicando las razones por las cuales pensaba que hoy en día no podía tener una familia normal". La hija de Isabel Preysler ha querido remarcar que "en ningún momento hice alusión al colectivo LGTBI, nada más lejos de mi intervención".

Falcó ha detallado que "si lo ves así, lo lees y se puede sacar de contexto, pero es que no tiene nada que ver". La exnovia de Íñigo Onieva piensa que está siendo víctima de una campaña de destrucción. "Han decidido utilizar esas palabras en mi contra, si algún colectivo se ha visto afectado por estas palabras, como ha sido el caso y así me lo han dicho mis amigos, de verdad que pido disculpas", ha sentenciado.

Tamara ha querido finalizar su intervención invitando al público al ver la conferencia completa. "Invito a que veáis el vídeo, porque no es verdad", ha dicho, añadiendo que "es la última vez que hablo sobre esto". Pablo Motos no ha querido añadir al respecto, tampoco Cristina Pardo, Núria Roca o Juan del Val, que acompañaban a Falcó en la mesa como tertulianos.

Una ruptura mediática

"Me da pena que con todas las cosas maravillosas que hay en la vida, o sea, que considere que esas son las cosas por las que vive, a mí eso sí que me da pena", explicó la marquesa en el congreso, evitando dar más detalles de la relación que mantienen ella e Íñigo en la actualidad. "No lo entiendo, o sea, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido, pero creo que él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios", ha sentenciado

"Estaba ilusionada y el proyecto de Dios estaba ahí. Recé para que si mi novio estaba para mí, que llegáramos al matrimonio y que, si no, lo apartara. Todo esto cambia radicalmente cuando salen unas imágenes de mi novio siendo infiel, pero ya no solo eso, caen muchas cosas, fue un dominó", ha continuado. Si bien el futuro es incierto, parece que el camino sentimental de Falcó se ha complicado demasiado.