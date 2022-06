El motivo por el que One Direction nunca volverá: agresiones físicas y desprecios continuos

Es uno de los traumas adolescentes de esta generación. One Direction levantó pasiones y sus fans anhelan desde hace mucho tiempo un reencuentro de la banda en los escenarios. Si bien parecía algo poco factible, las recientes declaraciones de uno de sus integrantes lo ha convertirlo en algo imposible. Y es que el youtuber Logan Paul ha entrevistado a Liam Payne, que ha hablado de sus compañeros, mostrándose muy crítico con Zayn Malik.

Payne no soporta que Zayn fuera el primero en abandonar la boyband, generando un efecto dominó imperdonable. En la entrevista Liam ha soltado varias perlas que han generado gran revuelo en redes sociales, sobretodo entre el fandom directioner. "Hay muchas razones por las que me no me gusta Zayn y también hay muchas razones por las que siempre estaré de su lado", ha explicado el británico. "Si yo hubiera tenido que pasar por lo que él pasó en su infancia... mis padres me apoyan demasiado hasta el punto de que es molesto a veces. Zayn tuvo una educación diferente en ese sentido", ha añadido. "Siempre puedes mirarle y decir 'este tío es imbécil', pero al final del día tienes que entender por lo que ha pasado para llegar al punto".

“Él estaba en el detrás de escenas tomando las decidiones críticas, que cantaríamos, quienes éramos, probablemente no le importe pero él era muy crucial incluso cuando no cantaba (primer álbum de 1D)” — Liam Payne sobre Louis Tomlinson para impaulsive! pic.twitter.com/vUrKB7jC0J — Louis Paraguay (@LouisTPy) May 31, 2022

Liam no ha querido quedarse corto y ha explicado también las peleas que había entre los integrantes de One Direction dentro del vestuario. Payne ha explicado que Louis Tomlinson había llegado a pegarse con otro integrante de la banda. De hecho, ha relatado que este integrante misterioso le empujó a él contra la pared en una de las giras. "En ese momento le dije 'si no me quitas las manos de encima, es muy probable que no las vuelvas a usar'", ha explicado Payne.

"one member threw me up against a wall" okay and good for them what did u do in order for that to happen why are you saying this...??? pic.twitter.com/Rgxh5ZH8S7 — 369 (@wildflwrlwt) May 31, 2022

Obviamente estas declaraciones han generado una gran polémica en redes sociales. Si algo está claro es que Liam Payne no está pasando por su mejor momento. Hace tan solo una semana su novia explicó que Liam le ponía los cuernos con otra mujer. Estos hechos podrían estar llevando a Payne a una búsqueda de venganza para manchar la imagen de sus compañeros de banda.