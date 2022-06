Amaia se muestra muy critica con TVE y Eurovision: "Éramos marionetas"

Es una de las cantantes del momento y acaba de sacar nuevo disco. Amaia Romero, la flamante ganadora de Operación Triunfo 2017, ha estrenado Cuando no sé quién soy, su segundo álbum de estudio. Mediante diez nuevas canciones, la de Pamplona ha querido mostrar un lado más maduro y menos inocente, colaborando con grandes artistas como C Tangana y Rigoberta Bandini.

En su semana de promoción del disco, Amaia no ha dudado en visitar a Pablo Motos. La cantante ha vuelto a El Hormiguero, donde ha repasado su trayectoria musical y ha opinado sobre diferentes asuntos relacionados con el mundo de la música y el show bussiness.

Uno de los temas por los que se ha interesado Pablo Motos ha sido el paso de Amaia por Eurovision. La de Pamplona representó a nuestro país en el festival europeo de 2018 junto al catalán Alfred García, con el que en ese momento compartía una bonita historia de amor. Con el tema Tu canción, una pastelada de cuidado, Amaia y Alfred quedaron en la posición 23 de 26 en Lisboa.

"Lo de OT fue una locura", ha explicado Amaia. "Pero cuando acudimos a Eurovisión fuimos como marionetas, llevábamos una canción que no queríamos, fue durillo, pero aprendimos mucho", ha añadido, reconociendo que su paso por el certamen no fue del todo agradable. "Recuerdo que vinisteis al día siguiente y os vi tan frágiles", ha explicado Motos, asegurando que "pensé 'madre mía la que le va a caer a estos dos'". Sin duda Eurovision puede alzar carreras, Chanel es el ejemplo perfecto, pero en el caso de los tortolitos, fue una experiencia que mejor no recordar mucho.