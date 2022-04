Marta Riesco niega la bronca monumental con Belén Esteban: "Que os cuente ella qué ha pasado"

Marta Riesco y Belén Esteban protagonizaron una fuerte bronca en los exteriores de Mediaset. La reportera de El programa de AR y la colaboradora de Sálvame se encontraron en el restaurante La Muralla y, tras verse las caras, Marta Riesco aprovechó para provocar a la de Paracuellos. Según los testigos de los hechos, Riesco y Belén Esteban protagonizaron una bronca monumental en la que casi llegaron a las manos.

Si bien diversos testigos apuntan que ambas televisivas estuvieron a punto de agredirse, ninguna de las dos ha querido dar detalles de la discusión. Recordemos que el tono de la bronca se envalentonó cuando Marta Riesco recordó a Belén su problema con las adicciones. Tras este comentario, Belén Esteban perdió las formas, acercándose de forma muy violenta a Riesco.

Las primeras declaraciones de Marta Riesco sobre su cara a cara con Belén Esteban no se han hecho esperar. Tras un cruce de dardos entre ambas en los últimos días, la colaboradora de Sálvame y la reportera de El programa de AR protagonizaron un durísimo cara a cara del que ahora no quieren dar detalles. Marta Riesco ha querido desmentir que se llegara a casi las manos en su encontronazo con la princesa del pueblo: "Eso no es verdad". La ex pareja de Antonio David Flores no ha querido explicar la cronología de los hechos, pero ha señalado que sí que es cierto que se encontró con la Esteban. "Que os cuente ella que ha pasado", ha señalado con cierta ironía.

Por su parte, Belén Esteban ha quitado hierro al asunto. "Yo es que estoy en otra cosa, mi vida, estoy con Lo de Belén, que estoy encantada, trabajando aquí en Semana Santa... No tengo nada que decir", ha explicado. La colaboradora de Sálvame iba acompañada de María Patiño, que también ha evitado dar declaraciones sobre la discusión que presenció en primera persona. Sin duda vienen curvas para ambos rostros televisivos, pues el tema protagonizará varios minutos del club social de Ana Rosa y de la escaleta de Sálvame Limón y Sálvame Naranja.