Marta Riesco y Belén Esteban casi llegan a las manos en una fuerte bronca por este motivo

Marta Riesco y Belén Esteban han protagonizado una fuerte bronca en los exteriores de Mediaset. Tras cumplir con sus jornadas laborales, la reportera de El programa de AR y la colaboradora de Sálvame se han encontrado en el restaurante La Muralla, un espacio muy frecuentado por los trabajadores del grupo de Fuencarral. Tras verse las caras, Marta Riesco ha aprovechado para provocar a la de Paracuellos. Según apunta Vozpópuli, Riesco y Belén Esteban han protagonizado una bronca monumental en la que casi han llegado a las manos.

Marta Riesco reprochó a Belén Esteban que dijera en Sálvame que "se descojonaba" de su relación con Antonio David Flores. Si bien es cierto que el vínculo entre Riesco y Antonio David es de risa, la reportera no dudó en defenderse de los comentarios de Belén Esteban. En unas declaraciones ante la prensa espetó "me descojono de que ella se descojone de mí y luego se ponga tan loca cuando se nombre a su hija, cuando ella no ha pasado por la universidad como yo. Lo que yo he hecho es por amor, porque estaba enamorada, pero lo que ella ha hecho es nada".

Tras las declaraciones de Marta Riesco, Belén Esteban ha querido lanzar un órdago a través de sus redes sociales. La presentadora de Lo de Belén ha publicado una historia en su perfil de Instagram en la que se podía leer "A mí no me calla NADIE" y de fondo sonaba Dramas y comedias, de Fangoria. Esta pulla no habría gustado a Riesco, que ha acudido a La Muralla casualmente cuando Belén Esteban estaba en el local tomando algo.

En el enzarzamiento, Marta Riesco ha mandado callar a Belén Esteban, a lo que la colaboradora de Sálvame ha respondido "no me voy a callar" de manera sosegada. Poco a poco las palabras han ido cogiendo fuerza y el tono se ha envalentonado, llegando al límite cuando Marta Riesco ha recordado a Belén su problema con las adicciones. Tras este comentario, Belén Esteban ha perdido las formas, acercándose de forma muy violenta a Riesco. De hecho, varias personas han tenido que interponerse entre Riesco y Esteban para evitar que éstas llegasen a las manos. Fuentes cercanas a las implicadas indican que esto no quedará así y se espera un enfrentamiento público a través de sus respectivos programas en Telecinco.