Lola Índigo se enfrenta a su entrevista más tensa: actitud de baboso y situaciones incómodas

Lola Índigo se ha enfrentado a momentos incómodos en una de las últimas entrevistas que ha realizado para promocionar su nuevo single, Corazones rotos. La cantante, que ha publicado nueva canción con Luis Fonsi, ha acudido a los estudios de Megastar FM para que el DJ Sergio Blázquez le entrevistara. Lo que no se esperaba era encontrarse con una situación que ha causado una tensión más que palpable.

En los primeros segundos de la entrevista, el locutor ya bromeaba con la cantante preguntándole si habían hecho "match" a primera vista. "Tenemos un amigo en común, ahora te cuento", le espetaba a continuación, preparándole para lo que estaba por venir.

Dejando de lado las miradas con silencios incómodos y la constante búsqueda de contacto físico, la conversación se ha ido difuminando en un claro interés de Blázquez por ligar con Lola índigo, todo ello disimulado bajo el pretexto de un tono jocoso y de broma. En uno de los momentos, Lola aseguraba que ella contesta mucho a sus seguidores por los mensajes directos de Instagram, a lo que el locutor protestaba preguntándole por qué a él no le escribía.

Tras hablar del single, el DJ ha comenzado a desvelar el misterio de la amistad en común. "Tengo una pregunta de un amigo en común. Es sevillano y cantante", ha espetado, a lo que Lola ha adivinado que se trataba de Beret. "Me ha dicho que hablemos de los amores, que tú y yo nos entenderemos", ha continuado el presentador, asegurando llevar mucho tiempo soltero. "Me hice un perfil en una app de ligar, pero la gente no se creía que fuese yo, presentador de Megastar FM", ha asegurado.

"Yo llevo soltero mucho tiempo", ha remarcado la artista en cuanto a las apps de ligar, a lo que Blázquez ha insistido con un cansino "¿Entonces no paso la línea, no?". "Llevo un año y medio soltero", se ha quejado, a lo que Lola le ha contestado un gracioso "pues sigue así". El locutor ha aprovechado para mandar un mensaje a la madre de la cantante. "Inma soy Sergio Vázquez. Si hace falta perder peso, yo pierdo peso. ¿Qué necesitas para que yo pueda ser la pareja perfecta de tu hija?", ha expresado, mientras Lola Índigo espetaba de fondo un "no, no, no".

La entrevista ha seguido su curso y el locutor le ha querido crear supuestos. "Si tú y yo fuéramos pareja, y yo te la lío, quiero que me tires beef", ha expresado, haciendo referencia al nuevo tema de Shakira contra Piqué. El encuentro ha terminado tras las súplicas del DJ después de que Lola asegurase que no ligaba nada. "Lola, Lola por favor, Lola...", ha espetado, antes de preguntarle "¿Qué prefieres, lanzarte o que se te lancen?". "Lanzarme", ha contestado la artista, a lo que Blázquez ha suspirado "seguiré esperando...".

Cabe destacar que Megastar FM ha eliminado la entrevista tras las múltiples críticas recibidas a través de Twitter. Los fans de Lola Índigo han mostrado su apoyo a la cantante, criticando la actitud babosa del locutor, que al cierre de esta publicación todavía no se ha pronunciado al respecto.

la paciencia y educación que has tenido Mimi, yo no hubiera aguantado 5 minutos a este, muy 🚩🚩🚩🚩🚩 — Hugo In CORAZONES ROTOS 🫀 (@corazzonesrotos) January 23, 2023