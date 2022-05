Las idas y venidas de Enrique del Pozo: de Enrique y Ana a 'Supervivientes'

Es uno de los protagonistas de la vigente edición de Supervivientes. La defensa de Enrique del Pozo de Rubén Sánchez Montesinos, su actual pareja, está regalándonos grandes momentos televisivos. El cantante, actor y productor ha reaparecido públicamente en España para apoyar a su novio en el reality de aventuras, ¿pero dónde ha estado escondido todo este tiempo?. En Vitally analizamos la carrera de Enrique del Pozo: de cantante de canciones infantiles a vendedor de juguetes sexuales.

Enrique del Pozo se hizo popular cuando tan solo era un adolescente casi veinteañero. Surgió en 1977. Su primera oportunidad fue con José María Iñigo en Martes noche... fiesta, el programa más estelar de aquella TVE. Tras varias canciones en solitario, el cantante dirigido a los niños triunfó por el desparpajo de una pequeña figurante: Ana. Esto es amor fue el tema que sorprendió a la audiencia y se consolidó, de manera espontánea, la pareja de joven-niña. Esta fue aquella actuación.

Así se constituyó el dúo musical Enrique y Ana, junto a Ana Anguita, que era diez años menor que él cuando empezaron. Ambos triunfaron en el panorama musical español con grandes temas como La gallina Coco Au Au o El amigo Félix. Pese al éxito, Enrique y Ana se separaron (lo anunciaron en un Un, dos, tres de 1983) iniciando Enrique su carrera en solitario. La canción de despedida, como pasó como el Amigo Félix, hizo llorar a todos los mocosos de España que ahora reciben el epíteto de 'boomers'.

En este vídeo aparecen junto a la infortunada Sonia Martínez en Dabadabadá, espacio vespertino de TVE, en 1983.

Enrique del Pozo ha cantado a lo largo de su trayectoria con grandes voces de nuestro país, como Rocío Durcal o la actriz Vicky Larraz, con la que desarrolló sus pinitos como actor.

Su único éxito, relativo, tras su separación de Ana, fue este Camarero en 1985. Tema que aspiraba a canción del verano y que como mucho fue canción de una quincena en Torremolinos.

Enrique del Pozo también ha sido tertuliano de programas de televisión. La última vez que le pudimos ver en la pequeña pantalla, antes de Supervivientes, fue en 2011, como colaborador de Informe 3, un late show de crónica social presentado por Jaime Cantizano. Por otro lado, Enrique del Pozo también ha desarrollado su carrera como director de cine en los últimos años. El novio de Rubén Sánchez Montesinos se sumergió en el sector cinematográfico con The man behind the woman en 2018. Tras ello también ha producido documentales, uno de ellos vencedor del Festival Pasolini Laceno D' Oro. Y es que del Pozo lleva muchos años viviendo en Italia.

Entre sus últimas apariciones previas a Supervivientes destaca la realización de una exposición de juguetes gays que lanzó el propio Enrique al mercado. De hecho, el actor y productor presentó en la feria del juguete de Núremberg a Gayskelly y Spaggaytti, dos personajes que promocionaban los Gogotoys, enfocados al divertimento de hombres homosexuales. En la actualidad, Enrique del Pozo ha fichado como colaborador de Viva la vida, veremos si aguanta en el programa tras el pésimo concurso que está haciendo su pareja en los Cayos Cochinos.