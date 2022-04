¿Es Dani Mateo un nuevo referente en el estilo de moda?

"El estilo no se compra ni se vende", se jacta el presentador de Zapeando, el espacio de sobremesa de La Sexta. Una vez más Dani Mateo hace gala de su forma de vestir. ¿Siente que es el nuevo influencer que puede ser rompedor en el panorama nacional? ¿Estamos ante un nuevo gurú? Veamos en su cuenta de instagram...

Pues no va a ser así. El barcelonés reconoce sus limitaciones y gustos: el estilo está ausente en su aliño indumentario 'casual'. "(El estilo) no lo he podido conseguir por más que he preguntado por ahí. Buenas noches a Jon Kortajarena", concluye Dani Mateo en homenaje a uno de los grandes modelos españoles.

Con un anorak negro, bermudas negras, bandolera , deportivas y calcetines de luto, dispuesto a irse al gimnasio, con pose lateral intensa. el de El intermedio (que relevó hace unos días a Wyoming por dar positivo), efectivamente, no está llamado a ser un referente en el estilo de vestir.