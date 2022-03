'El Intermedio' se queda sin Wyoming: este es su sustituto

Los contagios por Coronavirus siguen al alza y el mundo de los celebrities no es inmune a ellos. Es el caso de múltiples presentadores de televisión que se han visto obligados a ausentarse de sus respectivos puestos de trabajo para respetar la cuarentena obligatoria y evitar así la creación de nuevos brotes. El último perjudicado ha sido El Gran Wyoming. El conductor de El Intermedio ha tenido que dejar paso a su sucesor para quedarse en casa durante los próximos días.

Durante la emisión de El Intermedio del pasado lunes, los seguidores del formato se sorprendieron al ver a Dani Mateo espetando el habitual “Ya conocen las noticias, ahora, les contaremos la verdad”. "Estoy muy contento porque estoy viviendo el sueño de cualquier cómico, he presentado el programa de la hora de comer y ahora el de la hora de cenar. Me he convertido en el presentador gluten. Estoy en todas las comidas y a más de uno le doy dolor de estómago”, explicó entre risas el valenciano.

"Nadie dijo que ser cómico fuera fácil, pero podría ser peor, podría tener a Will Smith entre el público", añadió, haciendo referencia al bofetón de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar. "Pegarle a alguien por un chiste es una barbaridad, aquí cuando no nos gusta un chiste, lo denunciamos a la fiscalía", añadía con el sarcasmo que tanto le caracteriza. Dani Mateo se enfrentaba a, según él, “El Intermedio más raro”. "Supongo que estáis pensando lo mismo que al ver a Toni Cantó en la oficina del Español, ‘¿cómo ha llegado este tío aquí?'", bromeaba el conductor sustituto. “Lo deja todo para el último momento, es vago hasta para ponerse enfermo", añadía, confirmando el positivo del veterano presentador del formato.

Wyoming entró por videollamada

Tras el arranque del programa, El Gran Wyoming conectó por videollamada. "Si te soy sincero se está mejor en casa que ahí, pero yo me debo a mi público y por amor al público estoy dispuesto a sacrificar mi existencia", confesaba el presentador, asegurando estar "de puta madre”. "Todo el equipo, bueno alguno hay que te tiene atravesado, casi todo el equipo te vamos a echar de menos. Recupérate pronto y compra toneladas de paracetamol para ti pero sobre todo para tus gatos que al no poder venir aquí seguro que les estás dando toda la chapa que normalmente nos das a nosotros", le cortó Mateo, despidiendo la conexión.

No es el único presentador confinado

Cabe destacar que tras el aumento de contagios por la variante ómciron, Wyoming no se ha quedado solo en su confinamiento por coronavirus. A presentadores de la talla de Risto Mejide, con su recaída en el virus, o Pablo Motos, que volvió a caer contagiado justo la semana en la que recibía a Rosalía, se suman otros nombres como Núria Roca o el mismo Dani Mateo, que faltó a Zapeando durante una semana, siendo sustituido por Lorena Castell.