Charo Vega, segunda expulsada de Supervivientes 2022

Tras las segundas nominaciones de Supervivientes, el reality de aventuras ha expulsado a su segundo concursante. La audiencia ha elegido a Charo Vega como segunda expulsada, una aventura breve pero intensa para la celebrity, que ahora se marcha a la zona de los parásitos. La concursante ha abandonado la Palapa tras despedirse de sus compañeros, sin saber que le esperaba aún una segunda temporada.

Tras a penas una quincena de convivencia, Charo Vega ha sido la menos votada por la audiencia, pues en Supervivientes los espectadores votan para salvar y no para expulsar. La concursante compartía nominación con Ainhoa Cantalapiedra, Kiko Matamoros y Juan Muñoz, que continuarán al menos una semana más en los Cayos Cochinos de Honduras.

Charo Vega no ha acabado de encajar en la isla más famosa de la televisión. Sus rencillas con sus compañeros y el hándicap de la edad han sentenciado su paso por Honduras, situándola como un personaje de segunda en las tramas del programa. La gran pérdida del programa será no contar con Manuel, su nieto y defensor en plató.

Charo Vega se ha pasado toda la gala pidiendo su expulsión. "Me arrepiento profundamente de participar, me equivoqué muchísimo" ha espetado la concursante, que se ha mostrado muy cansada y con ganas de abandonar los Cayos Cochinos. Kiko Matamoros ha echado un cable a su compañera, entendiendo sus ganas de marcharse a causa de la edad. Aún así, a Vega le tocará seguir luchando al menos unos días más, a no ser que decida abandonar y pagar la multa consecuente.