Vecinos del Río San Pedro convocan una cacerolada a las puertas del Ayuntamiento de Puerto Real

Los vecinos del Río San Pedro llevarán a cabo una cacerolada mañana viernes a las puertas del Ayuntamiento de Puerto Real bajo el lema 'Hartos de estar hartos' para hacer público "su enfado e indignación" por la dejadez del Consistorio con el barrio. Según denuncia la plataforma vecinal, las obras por un socavón en una de las calles de la barriada han dejado a los residentes incomunicados y les obliga a dar una vuelta de varios kilómetros para salvar apenas unos metros de arreglos de asfalto, "todo ello sin que los responsables del Ayuntamiento hayan sido capaces de encontrar soluciones alternativas y abrir un paso para los coches y autobuses. Una vez más somos un barrio desatendido", critican.

En un comunicado, la plataforma afirma que el Ayuntamiento de Puerto Real tiene a los vecinos del Río tan abandonados que, después de tantas advertencias como se le han ido dando, no se ha percatado de que éste no es un problemas más de los que no se resuelven en el barrio, sino que es más bien “la gota que ha colmado el vaso”. "En el Río San Pedro nos llueve sobre mojado. El Consistorio presta tan poca atención a este barrio que no ha considerado ni por un momento el descontento acumulado que tenemos los vecinos con la corporación municipal".

"En cada inconveniente que surge, la administración local nos siguen tratando con desdén y con una atención desde la lejanía, sin querer entender nuestras dificultades y nuestras preocupaciones. Después de tantas conversaciones y reuniones donde se le han presentado propuestas y sugerencias, tanto de los vecinos y vecinas como de la plataforma y de asociaciones del barrio, el Ayuntamiento ha seguido sin procurarnos, al menos, algunas soluciones. Se trata de una actitud que no podemos entender más que como una falta de compromiso", prosigue el comunicado.

De ahí que los vecinos continúen con unas protestas que ya iniciaron en el mes de julio frente al Centro Cívico del Río y "que obedecen a lo que venimos padeciendo desde hace tiempo, un problema más que añadimos a una larga lista de deficiencias que se eternizan y que quedan sin resolver". Los manifestantes acudirán a la sede del Consistorio, en la céntrica plaza de Jesús, y para ello han alquilado un autobús.