Tres días para disfrutar de la Verbena de Verano del Río San Pedro

La barriada Río San Pedro de Puerto Real inicia este jueves uno de los eventos más esperados de la época estiva: la Verbena de Verano 2025, que organiza la Asociación Cultural Amada de Esperanza. Desde este jueves 7 de agosto, y hasta el sábado, la barriada puertorrealeña vivirá tres días de diversión y convivencia, gracias al esfuerzo de una asociación que lleva ya años dinamizando la actividad cultural y festiva de la populosa barriada.

Así, vecinos y visitantes podrán disfrutar de actuaciones en directo, una barra con precios populares y una mini feria para toda la familia, que contará con un pequeño parque de atracciones. Este se situará en la calle Proa, a la altura del Parque Agnes Reston, que será el epicentro de la Verbena y donde se instalará la barra y el escenario.

El programa de actuaciones es muy amplio y se reparte en los tres días del evento. En el figuran actuaciones de baile como las de las academias de Lucía Moreno, Saray Huertas y las Flamenquitas de Río Park. También habrá carnaval, de la mano de la chirigota del Pollo (Una mala tarde la tiene cualquiera) y la antología ‘Dando la lata’.

Fernando Carmona, la orquesta ‘El Legado’, el dúo Cretina y Toni, ‘David karaoke playero’, el talento de Crisponi Beat Box y un espectáculo especial de ‘La Bella Tatoo’, forman también parte del cartel.

Uno de los platos fuertes del programa será la actuación de la F.R.A.C. (Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz), que de seguro ofrecerá en su repertorio el tema ‘St. Peter River’, dedicado al barrio y publicado recientemente.

Para esta especial cita, en la que colabora el Ayuntamiento de Puerto Real, la Asociación también recupera el Concurso de Playback, para el que ya se han inscrito un buen número de pequeños.

La organización, respaldada por numerosos comercios y entidades locales, apuesta por unas fiestas inclusivas, cercanas y con propuestas para todas las edades. Desde la comisión organizadora animan a todos los ciudadanos a sumarse a esta verbena, que año tras año fortalece el sentimiento de comunidad y celebra la cultura local.