David Palomar cerrará el verano de Puerto Real con un concierto gratuito

El próximo viernes 29 de agosto, la Plaza Rafael Alberti de Puerto Real se transformará en un escenario vibrante con la actuación del reconocido cantaor gaditano David Palomar. La cita, con inicio a las 22:30 horas, promete ser una velada inolvidable para los amantes del flamenco y la música en directo.

Originario del popular barrio de La Viña, en Cádiz, Palomar es un artista que conjuga el respeto por el flamenco más tradicional con una propuesta fresca, libre y desbordante de personalidad. Su cante viaja desde la pureza más jonda hasta las fusiones más atrevidas, incorporando metales, matices contemporáneos y guiños a otros géneros sin perder la esencia flamenca.

Con una trayectoria que lo vincula directamente al legado de grandes figuras como Manolo Vargas, Pericón de Cádiz, Santiago Donday o La Perla de Cádiz, David Palomar ha sabido labrarse un lugar propio dentro del panorama flamenco actual. Ha compartido escenario con leyendas como Cristina Hoyos, Farruquito, Javier Latorre o Antonio Canales, y ha llevado su arte a espacios tan emblemáticos como la Ópera de Sídney, el Teatro Bolshói de Moscú o el Teatro Real de Madrid.

Entre los reconocimientos a su carrera destacan la Bandera de Andalucía por su labor de promoción de Cádiz en el exterior, el Premio Nacional ‘El Suplemento’ al mejor álbum del año por Denominación de Origen, así como los premios ‘Manolo Caracol’ y ‘Camarón’ del Concurso Nacional de Cante Flamenco de Córdoba.

La concejala de Cultura, Nazaret Ramírez Ruiz, ha subrayado la importancia de este evento para la programación cultural del verano. “Esperamos que Puerto Real disfrute de una noche llena de la alegría y las raíces que David Palomar lleva allá por donde va. Es un orgullo contar con un artista de su talla en nuestra programación, y más aún, ofreciendo un concierto gratuito para que toda la ciudadanía tenga la oportunidad de vivir el flamenco en directo”, ha dicho

El concierto será gratuito y forma parte de la apuesta del Ayuntamiento por acercar el talento andaluz a todos los públicos, en un entorno único y al aire libre. Contará también con la participación del DJ Tito Cruz.