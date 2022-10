David Palomar, la religión cadista y su deseo de refuerzos para el equipo

David Palomar fue el artista homenajeado en el partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Santander, que enfrentó al Cádiz CF y al RCD Espanyol el pasado domingo 9 de octubre y que concluyó con empate a dos en el marcador.

Tras el choque, el cantante gaditano ha tenido la oportunidad de recoger el cartel del partido y ser obsequiado, a manos del gerente de la Fundación Cádiz CF y adjunto a la presidencia de la entidad, José Mata, con una camiseta personalizada.

Además, durante el acto de entrega de los reconocimientos, David Palomar atendió a los medios oficiales del club para desgranar qué supone para él el detalle del Cádiz CF, qué significa el club amarillo en su vida y explicar cómo se siente con el cariño del público de la ciudad de Cádiz.

"Para mí es un honor que el Cádiz se haya acordado de mi persona, porque yo nunca me esperaba algo, un reconocimiento de esta envergadura. Tú ves al Cádiz como una entidad que idolatras desde chico y es algo que te sobrepasa. Nunca te vas a creer que una institución así te pueda dedicar un partido, y más en Primera División, después de tantos años que hemos estado sufriendo bajando y subiendo. Ha tocado que sea en Primera División y eso suma un poquito más".

Además, durante su intervención, David Palomar desarrolló qué significa Cádiz en su vida y qué le ha aportado tanto la ciudad como el barrio de nacimiento. "Mi vida es Cádiz por todos los costados por el barrio en el que me he criado, un barrio humilde y marinero que lleva a Cádiz por bandera, además de una manera especial, aunque todo Cádiz especial. "Es verdad que, como yo decía y otros autores de carnaval han dicho, tu barrio es como una patria que te marca desde niño. Y es verdad que mi barrio, el barrio de La Viña, es un barrio que es muy efusivo para todo lo vivido, todo con mucha intensidad, y el cadismo no se queda atrás. Lo que es el Cádiz CF ya se sabe, partiendo de que allí estuvo también viviendo Manolo Santander, que ha sido uno de los que ha dejado uno de los himnos para la historia del Cádiz, se vive cada partido como algo increíble como si fuera los barrios colindantes del estadio".

Asimismo, explicó su sentimiento con respecto a la ciudadanía de Cádiz y qué sensación le produce el cariño recibido. "Yo me siento muy querido, profeta nunca me siento porque un profeta es alguien muy importante, pero sí me siento muy querido en mi tierra, eso no lo puedo negar. Es un amor como compartido, porque yo de una manera natural también se me llena la boca por todos los sitios que voy y, para mí, Cádiz es como una madre y de las madres uno habla con mucho cariño".

"Creo que la gente lo palpa y devuelve ese cariño. Yo exporto gaditanismo de una manera natural porque nosotros tenemos una manera de vivir muy especial y nos tomamos las cosas de una manera muy especial. Tenemos otra rapidez, otras formas de vivir, y nuestro espíritu se nota en cada lado que vamos y en cada sitio que estamos, ya sea aquí, en España, en Europa, en América o en Asia. Un gaditano se nota, tenemos algo distinto".

Por último, habló sobre el Cádiz CF y su importancia en la ciudad de Cádiz. "El Cádiz CF es como una religión. Yo creo que hay gente su vida gira en torno al Cádiz CF. Por ejemplo, para mi cuñado Juan, uno de los fundadores de Brigadas Amarillas, perder el Cádiz es un disgusto, es cinco días sin hablar en casa. Es algo que se toma muy en serio, roza una religión".

Como deseo, el artista gaditano pidió que, "por supuesto, siempre permanezcamos en Primera y ojalá vinieran refuerzos que hicieran al equipo más importante si cabe, que sufriéramos un poco menos porque sabemos que es una liga importante, difícil, en la que hay mucha calidad y en la que hay mucho potencial en todos los equipos".