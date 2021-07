Los trabajadores de Airbus piden "remitirse a la historia" para rechazar la industria 4.0 en la Bahía de Cádiz

Por este motivo, Guerrero ha desarrollado que " ahora mismo se negocia el ERTE y el convenio, que se va a empezar a negociar el jueves". " No se habla de Puerto Real ni de los excedentes, pero sí se sigue hablando a pesar de las amenazas que había vertido la empresa ", ha subrayado.

Por último, el miembro del Comité Interempresas ha detallado que "la empresa planteó para negociar un todo, donde puso el convenio, el problema que hay en la Bahía de Cádiz con Puerto Real , los excedentes y los ERTEs de larga duración" y ha añadido que "como no se ha llegado a un acuerdo con los cinco sindicatos, lo que hace es fragmentar las mesas de negociación ".

Sobre el motivo de la concentración, Guerrero ha indicado que "se está aquí porque no se entiende que Airbus Puerto Real sea la única planta de Operaciones que hay en Andalucía y que pretendan cerrar una de las 11 que hay en todo el mundo y que sea precisamente en Andalucía donde se cierre una planta de Airbus Operaciones".

Así, ha explicado que la manifestación frente al Parlamento "ya estaba convocada de hace bastante tiempo" y ha matizado que " se quiso hacer la semana pasada intentando llegar a un acuerdo con los demás sindicatos dentro del Comité, pero ha habido un acuerdo y al final se ha llevado a cabo". No obstante, el comité de empresa de Airbus Puerto real tiene convocada una concentración similar, también ante el Parlamento de Andalucía, para la semana que viene.

En declaraciones a los periodistas, Juan Antonio Guerrero , miembro del comité de empresa en Airbus Puerto Real y miembro del Comité Interempresas en Airbus España, ha lamentado que "vender otra industria 4.0 en la Bahía después de la experiencia que hay da la sensación de que quieren tomar el pelo " a los trabajadores y ha detallado que "parece que son chiringuitos para seguir robando de subvenciones, y los compañeros no quieren eso, quieren trabajo ".

Los trabajadores de Airbus han acudido este miércoles a la puerta del Parlamento andaluz , convocados por el sindicato CGT , para exigir el mantenimiento de la planta de Airbus Puerto Real y han mostrado su rechazo a la instalación de la industria 4.0 porque "hay que remitirse a la historia" y han puesto el ejemplo de que " cuando cerraron Delphi aquello era 2.0 , y luego están los Astilleros dentro de Navantia Puerto Real, donde está el CFA , que no funciona y está vacío, hay fotos muy bonitas en los periódicos pero está vacío".

Adelante Andalucía insiste en que "no es razonable" el cierre de la planta de Airbus en Puerto Real

La senadora de Adelante Andalucía, Pilar González, ha insistido en que "no es razonable" el cierre de la planta de Airbus en Puerto Real (Cádiz), "en una comarca que tiene la tasa de paro más alta del Estado, y si se apura de la Unión Europea". González ha estado en la concentración que han realizado los trabajadores de la planta puertorrealeña de Airbus a las puertas del Parlamento de Andalucía. Allí ha recordado que Adelante Andalucía "siempre ha acompañado a los trabajadores donde quiera que van. Siempre hay alguien de Adelante con ellos". Así, ha manifestado que "no es razonable que se vaya a cerrar una planta que concentra alta tecnología, alto valor añadido y altas capacidades en el personal". "No se puede perder la poca industria que hay en Andalucía y ese va a seguir siendo compromiso de Adelante Andalucía, la defensa de la industria y de los puestos de trabajo", ha concluido.