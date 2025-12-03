Salguero traslada al ministro Óscar Puente las carencias de la estación de Renfe en Puerto Real

El secretario general y portavoz del PSOE de Puerto Real, Carlos Salguero, ha visitado recientemente el Senado de España, donde mantuvo un encuentro con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para abordar asuntos clave para la ciudad. Entre ellos, la situación actual de la estación de Renfe-Adif de Puerto Real, sus deficiencias y carencias estructurales, así como el avance de las obras del nudo de Tres Caminos que conectan con poblaciones vecinas y dan servicio a numerosos vecinos y vecinas del municipio.

Tras este encuentro, Salguero subrayó que “cuando el PSOE gobierna, se nota”, destacando que el compromiso y la capacidad de gestión del Gobierno de España contrastan con “la parálisis institucional que sufre Puerto Real bajo el desgobierno de Aurora Salvador y Adelante Andalucía en el Ayuntamiento y el desprecio de la Junta de Andalucía del PP de Moreno Bonilla”. El portavoz socialista insistió en que, “mientras el Gobierno central trabaja para mejorar infraestructuras esenciales, los gobiernos local y regional siguen sin avanzar en cuestiones fundamentales para el bienestar de la ciudadanía”.

Carlos Salguero estuvo acompañado por el senador por Cádiz, Alfonso Moscoso, y por el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, a quienes agradeció su implicación y apoyo. El portavoz socialista también valoró muy positivamente la actitud y la disponibilidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, así como la del propio ministro Óscar Puente, “que mostró total receptividad ante las reivindicaciones planteadas para Puerto Real”.

Además, Salguero obtuvo de Óscar Puente el compromiso de visitar Puerto Real en cuanto su agenda lo permita, con el fin de avanzar en las mejoras necesarias para la estación y para la movilidad del municipio. “Ahora corresponde al Ayuntamiento realizar las gestiones oportunas para que estos asuntos sean culminados. Desde el PSOE de Puerto Real seguiremos trabajando sin descanso para que estas inversiones lleguen y se traduzcan en beneficios reales para el conjunto de la ciudadanía”, concluyó Salguero.