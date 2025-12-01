La recogida de juguetes de la Clínica Erytheia se destinará a los afectados por el incendio en el Río San Pedro

En la barriada del Río San Pedro de Puerto Real vuelven a poner en marcha la campaña ‘Ningún Niño y Ninguna Niña sin Juguetes’, que desde hace ya ocho años se realiza en la Clínica Dental Erytheia, ubicada en la barriada puertorrealeña.

Se trata de una iniciativa solidaria que cada año destinan a personas y colectivos con dificultades, y que este año van a poner en marcha con el objetivo de ayudar a los niños y niñas residentes en el Edificio Miramar del barrio, que el pasado 20 de noviembre sufrió un invendido en el garaje provocando que 124 familias aún no hayan podido regresar a sus viviendas.

La gerente de la Clínica Dental Erytheia, Silvia Barrios, situada muy cerca del edificio Miramar, ha decidido que este año la solidaridad se quede en el barrio y ayudar así a sus vecinos. La campaña tiene una base que se mantiene desde sus inicios: cambiar una sonrisa por otra. Consiste en que cada persona que donde un juguete recibirá a cambia una limpieza dental gratuita en la clínica. Por ello se pide que los juguetes que se donen sean nuevos y que tenga aproximadamente el mismo valor que el precio de la limpieza.

“Animo a la gente que tenga que hacer esta intervención, siendo una de las técnicas menos indoloras que hay, que se la haga en la clínica y paguen con un juguete del valor de la intervención, da igual si es paciente habitual de aquí o no", dice Silvia Barrios.

Además del equipo de la clínica, este año la campaña volverá a contar con la colaboración del activista del barrio, Diego Ruiz, que se sume para intentar aumentar el número de juguetes que se recauden. “Siempre es difícil superar lo del año anterior, aunque cada Navidad conseguimos hacerlo. Además, la idea de este año de ayudar a las personas que todos conocemos en el barrio y que lo han perdido todo en el incendio, me parece genial”, dice Ruiz.