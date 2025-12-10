Puerto Real recupera la normalidad tras más de tres días de cortes de agua

Puerto Real empieza a recuperar la normalidad tras una nueva crisis del agua que ha vivido el municipio, desde que en la madrugada del pasado domingo se produjese la primera avería en la red de abastecimiento que dejó sin suministro a miles de personas en barrios completos como Casines y Ciudad Jardín. “Durante la madrugada de este miércoles se han terminado de realizar los últimos montajes de las piezas necesarias en la avería que se produjo en la calle La Línea, y se empezó a meter agua y presión a la red sobre las tres de la madrugada”, ha explicado el concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla.

Según el propio edil, a primera hora de la mañana ya se tenía la confirmación de que “todo funcionaba correctamente”, a excepción de casos puntuales como un edificio situado en la calle 14 de abril de Casines. A lo largo de la mañana, si todo sigue funcionando correctamente, el Ayuntamiento suspenderá el servicio del camión cisterna que desde la tarde de ayer abastece a los vecinos afectados, y se desactivará el Plan de Emergencia local, que desde ayer está activo en el nivel 1. “De momento hay equilibrio en las presiones, pero hay que ver la evolución al largo del día”, apunta el concejal.

Con eso se cierra esta nueva crisis, la segunda del año después de la que afectó a la zona centro en el mes de marzo, sin que se descarten nuevos incidentes similares debido a la antigüedad de la red de abastecimiento. En eso ha vuelto a incidir el responsable de Urbanismo, usando un símil ya manifestado por la alcaldesa, Aurora Salvador, en otros contextos: “Podemos decir que hemos salido de la UCI, pero seguimos en observación”, dice Montilla.

Sobre el estado de la red de abastecimiento, ha vuelto a recordar que “la red de Puerto Real es de unos 240 kilómetros y solo 9 de ellos (el 4%) tienen menos de quince años. Más del 70% de la red tiene más de 30 años”, recalca. Además, hizo hincapié en que las válvulas, compuertas y otros elementos de control se encuentran igualmente obsoletos.

“Estamos trabajando en un plan director para que los técnicos establezcan cuales son las tuberías principales que hay que renovar, y cuando lo tengamos se pondrá a disposición del peno y, evidentemente, aprobar las inversiones”, adelantó.

En el análisis de Montilla, el mismo que había realizado hace unos meses el Grupo Energético (GEN), puso de relieve que gran parte de las tuberías actuales “son elementos de fibrocemento que ya la Unión Europea no permite y otras son de hierro que han llegado la final de su vida útil y pueden dañarse por una vibración o cambio de temperatura, creando fisuras que igual no se ven en un primer momento y acaba generando más problemas”.

“Nadie es culpable de la rotura. Los ayuntamientos son las administraciones menos financiadas, y tanto Puerto Real como otros municipios necesitan de la ayuda de otras administraciones, para la necesaria renovación de la red, porque entiendo que todos los gobiernos han querido hacerlo, pero la situación es difícil”, explica el concejal responsable de Urbanismo.

Y es que, aunque ese plan director aún no se ha finalizado, la inversión necesaria que ya se estima supera los doce millones de euros. “Habrá que establecer prioridades y los elementos más fundamentales en los que hay que actuar con más urgencia”.

Tras los problemas que se generaron en el mes de marzo, el Grupo Energético elaboró un informe en el que ya se detallaba que “la red actual no ha sido adaptada al crecimiento poblacional registrado en las zonas norte (El Almendral) y este (Casines) de Puerto Real, ya que esas áreas carecen de conducciones alternativas o bypass que permitan garantizar el suministro en caso de avería en las arterias principales, aumentando así la vulnerabilidad del sistema en los nuevos núcleos urbanos”.