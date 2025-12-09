Un camión cisterna suministra agua potable a los vecinos afectados por averías en la red de Puerto Real

Un camión cisterna con capacidad para 25 metros cúbicos de agua potable ha llegado a Puerto Real alrededor de las tres de la tarde de hoy, procedente de Málaga, para paliar la falta de suministro que afecta a varias zonas del municipio debido a averías en la red.

El vehículo, que cuenta con todas las garantías sanitarias para el consumo humano, realizó su recarga inicial en Las Canteras, junto a la caseta municipal. A lo largo de la tarde, el camión se irá localizando en diferentes puntos estratégicos con el objetivo de facilitar el acceso a los vecinos y vecinas afectados que necesiten agua para uso doméstico y alimentario.

En la calle Vejer confluencia con calle Castellar, estarla ubicado hasta las siete de la tarde. posteriormente se trasladará a la Avenida 14 de abril (confluencia con calle Mujeres Libres) de Casines, de siete de la tarde a doce de la noche. Estas localizaciones contarán con personal incluido en el Plan de Emergencia para atender a los afectados.

Advertencia municipal sobre recipientes

Ante la afluencia de ciudadanos, el Ayuntamiento de Puerto Real ha emitido una advertencia urgente a la población. Se ha detectado que algunas personas están acudiendo a llenar garrafas que previamente han contenido gasolina u otros elementos no alimentarios. Se hace saber que para consumo o uso alimentario se utilicen únicamente recipientes adecuados, con el fin de evitar cualquier riesgo de infección o contaminación que pueda comprometer la salud pública.

Se recomienda a las personas afectadas acudir con recipientes apropiados y seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar que el suministro de emergencia se realice con la máxima seguridad e higiene.