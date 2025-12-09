Corte de agua en Puerto Real: "Llevamos tres días acarreando cubos y garrafas"

En la calle La Línea, en el barrio de Ciudad Jardín de Puerto Real, los operarios de la empresa pública GEN actuaban desde primera hora de este martes en el que es ya el tercer punto de conflicto de una avería en la red de abastecimiento de agua que se inició en la madrugada del pasado domingo.

Allí, supervisando los trabajos, estaba el concejal de Medio Ambiente, Iván Canca. “Desgraciadamente, aunque ayer se esperaba resolver, no se pudo porque hemos tenido nuevas incidencias. La empresa pública GEN está trabajando a ver si podemos resolverlo cuanto antes”, decía. Sin embargo, un comentario de uno de los trabajadores que advertía de que “igual tenemos que abrir por otra parte”, hacía ver que la solución no está siendo ni sencilla ni todo lo rápido que se espera.

“Lo que pasa es que las tuberías, en general, son muy antiguas. Cuando hay una avería y luego se introduce agua, con los cambios de presión es fácil que se produzca una rotura y es lo que está pasando”, decía Canca. “Lo que hace falta, pensando a medio y largo plazo, es hacer una fuerte inversión para ir cambiando las tuberías y prevenir estos problemas de cara al futuro”, añadía.

Y ese mensaje del edil, el de la necesaria inversión, era el mismo que resonaba entre los bloques del barro de Ciudad Jardín en boca de sus vecinos. “A esto hay que echarle dinero y arreglarlo todo bien para que no pase otra vez, porque las tuberías del pueblo están todas fatal”, decía un vecino de un barrio que se despertaba este miércoles abriendo grifos y comprobando un día más, que no caía una gota.

Corte de Agua en Puerto Real / C. P.

El enfado era mayúsculo entre los vecinos. "¿Cuándo van a arreglarlo? Porque la alcaldesa ya ha dicho tres veces que estaba todo arreglado y que en una hora y media íbamos a tener agua. Yo no sé dónde estará el agua porque en mi casa llevo tres días acarreando cubos y garrafas", protestaba una vecina. “A ver quien me va a pagar a mis los 20 euros en garrafas de agua que llevo ya gastados”, protestaba otra, sentada en un banco contemplando de lejos los trabajos de reparación.

A unos pocos metros del socavón, en la recién estrenada cafetería El Gato, Andrea Caballero sumaba un día más con la baraja entreabierta. “Llevamos tres días con la cafetería cerrada. Íbamos a aprovechar el puente, especialmente en domingo que es un día fuerte, pero no hemos podido. No tenemos agua y, por lo tanto, no podemos usar la cafetera, fregar ni usar los baños”, lamentaba. No era el único bar de la zona afectado. En el Bar Canguro, María Zapata recordaba que el establecimiento es “el pan de nuestra casa” y que la situación estaba siendo caótica. “Estamos fregando con agua embotellada”, decía.

Cafetería El Gato, en Ciudad Jardín / C. P.

En el supermercado Covirán del barrio, Eva Andrade mostraba las estanterías de agua totalmente vacías. “Tres botellas de agua con gas nos quedan”, decía. Desde el domingo, ha sido lo más vendido en su supermercado hasta el punto de quedarse son suministro. “Hoy nos han dicho que nos van a traer porque esto no tiene pinta de arreglarse pronto”.

Exactamente lo mismo ocurría en la frutería Ciudad Jardín, donde “hoy la fruta pasa desapercibida, lo que más vendemos es agua”, decía José Muñoz, su gerente, mientras descargaba una furgoneta llena de paquetes de agua embotellada.

Pero además de los comercios, en cada casa se daban problemas muy distintos. Uno muy particular era el de José Manuel Aparicio, padre de cinco hijos. “Imagínate mi casa que somos siete personas. Cinco niños para ducharlos en casa de mi madre, que vive en las 512 viviendas. Dando viajes para todo y no te quiero contar las lavadoras. Cada día más complicado”.

Juan Delgado atravesaba el barrio con un bidón que había llenado en un garaje cercano. “Yo comprendo que tiene que ser complicado localizar la avería, pero es que ya llevamos unos días así y no se puede vivir en las casas”.

Un vecino con una garrafa de agua en Ciudad Jardín / C. P.

También con una garrafa, en su caso vacía, Juan Jaén preguntaba si había alguna zona cercana donde poder coger agua. “Esta mañana la he traído desde la zona de la Universidad, pero ahora parece que han puesto puntos para poder ir”, comentaba con otro vecino. “Para colmo, tengo la obra en la puerta de casa y no puedo meter el coche, con lo que encima tengo que venir cargando con las garrafas desde más lejos”, comentaba enfadado.

Uno de los puntos que se ha habilitado para el suministro de agua se ha situado junto al Centro Cívico Ciudad Abierta. En los baños del propio centro, y también en un grifo en la calle, donde pronto se formaron colas.