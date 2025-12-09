Puerto Real activa el Plan de Emergencia Local tras una avería en la red de aguas que dura tres días

Lugar donde se inicío la avería, en la zona de Cruz de la Degollada

El Ayuntamiento de Puerto Real ha activado a primera hora de este martes el Plan de Emergencia Local, por una avería en la red de aguas que dura ya tres días, y que afecta principalmente a la zona de Casines, Ciudad Jardín y la zona de la estación de Renfe. “A pesar del gran trabajo realizado por GEN, debemos activar el Plan de Emergencia Local”, dice la alcaldesa de Puerto real, Aurora Salvador.

Según ha explicado la primera edil de la Villa, se van a habilitar edificios municipales para dar cobertura a las necesidades de agua. “Abriremos la Caseta Municipal, el Centro Cívico Ciudad Abierta y las duchas de las instalaciones deportivas del Paco Gallego. Además, habrá una cuba con las garantías sanitarias precisas”, ha detallado Salvador, quien también ha precisado que se hará llegar el agua a personas dependientes y mayores que no puedan acudir a dichas instalaciones.

Tal y como ocurrió hace unos meses, a la avería inicial, que se localizó en la zona de Cruz de la Degollada, se han sumado nuevos puntos de conflicto, como el localizado en calle La Línea.

“Después de un día aciago, se ha finalizado la reparación y se está restaurando el servicio paulatinamente y muy lentamente, con motivo de salvaguardar la red de posibles nuevas incidencias, dado que la tubería es muy antigua (1956) y esperamos que quede normalizado a lo largo de la noche”, informaba la alcaldesa en la noche de ayer lunes. Sin embargo, el suministro no se ha recuperado en la mayor parte de la zona afectada, y se ha activado el Plan de Emergencia Local.

“Ahora se está trabajando en aislar la tercera avería”, decía el edil de Urbanismo, José Antonio Montilla, a primera hora de este martes. De momento se desconoce cuándo se va a reestablecer el servicio.

En el Plan De Emergencia Local participan 112, Bomberos, Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil y diferentes áreas municipales. El objetivo principal es garantizar el acceso a agua potable y servicios básicos para los vecinos y vecinas afectadas.

Si la situación persiste, será la Delegación de Educación quien decida si se suspenden las actividades escolares. En cuanto al Centro de Salud de Casines, este cuenta con agua al disponer de un depósito propio.

Complicaciones en la reparación

La reparación se complica por el estado de la red de alcantarillado, muy antigua. Desde GEN se han localizado hasta tres averías: la primera en la zona de La Degollada (a la altura del bar kiosco Oca), la segunda a la altura de la rotonda de La Degollada intersección con calle Cedro, y la tercera en el entorno de calle La Línea. Se explica desde la empresa que cuando se tiene controlada una avería saltan otras debido a la antigüedad de la red de saneamiento, una especie de efecto dominó.

La resolución de la avería, informa GEN, se enfrenta a importantes retos derivados del estado de la red de abastecimiento:

Detección de fugas: La antigüedad de las tuberías favorece la aparición de fisuras invisibles o de difícil localización. Estas pequeñas fugas pueden mantenerse durante meses sin ser detectadas, provocando la pérdida de grandes volúmenes de agua.

Estándares no uniformes: Los diámetros y sistemas de unión de las conducciones antiguas no se ajustan a los estándares actuales, lo que complica la búsqueda de piezas compatibles y la conexión con materiales modernos como PVC o polietileno.

Riesgo de roturas adicionales: Cada intervención para reparar una avería puntual implica riesgo de fracturar tramos contiguos, debido a la fragilidad del material existente. Esto genera nuevas incidencias que prolongan el tiempo de solución.

Interrupciones del servicio: La sustitución de grandes tramos o entronques requiere cortes

El Ayuntamiento pide disculpas y comprensión a la ciudadanía señalando que se sigue trabajando sin descanso para solucionar el problema lo antes posible