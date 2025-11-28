Puerto Real ilumina la Navidad con una gran fiesta en la Plaza de Jesús

Puerto Real ha estrenado su Navidad con el encendido del alumbrado extraordinario de la fiesta. Como viene siendo habitual en los últimos años, la Plaza de Jesús se llenó de público para disfrutar del momento en el que la alcaldesa y la edil de Fiestas, acompañadas de los personajes de la Navidad en la Villa, apretaron el botón que lo iluminaba todo.

Los personajes de la Navidad encendieron el alumbrado junto a la alcaldesa y la edil de Fiestas / C. P.

El encendido se produjo tras un pasacalles de la Banda de Música Pedro Álvarez Hidalgo, que continuó ofreciendo villancicos antes del encendido, y también se contó con la actuación del grupo Onefive Voices, que ofreció un fabuloso concierto a cinco voces.

Actuacion de Onefive Voices en el encendido del alumbrado / C. P.

Este año, la delegación de Fiestas ha sustituido el árbol de Navidad gigante por tres figuras que representan a los tres Reyes Magos de Oriente.

Otra de las novedades ha sido el reparto de miles de gafas navideñas que transforman la experiencia del alumbrado, ofreciendo efectos especiales en las luces instaladas en la ciudad.