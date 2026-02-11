Puerto Real celebró la festividad de su Patrona, la Virgen de Lourdes, que no pudo procesionar por la lluvia

Puerto Real celebró este miércoles, 11 de febrero, la festividad de su Patrona, la Virgen de Lourdes. En la Iglesia Prioral de San Sebastián se celebró la Solemne Función de la Virgen, que estuvo presidida por el Administrador Apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Mons. Ramón Darío Valdivia Giménez. En ella participaron representantes de la sociedad eclesiástica, civil y política del municipio, y un gran número de fieles y devotos que llenaron por completo el templo. La Masa Coral de Puerto Real acompañó musicalmente la eucaristía.

Era la primera vez que Mons. Ramón Valdivia presidía la misa de la Patrona, y como agradecimiento, la Asociación le hizo entrega de una medalla de la Virgen. A su término, el vicepresidente de la Asociación Ntra. Sra. de Lourdes, Esteban López, anunció que debido a la situación meteorológica se suspendía la procesión prevista.

Así, el paso de la Patrona se colocó ante el altar de la Prioral, para ser venerada. Primero fueron las hermandades y cofradías de la Villa las que, en orden de antigüedad, fueron pasando ante la Virgen para venerarla. Luego fueron los fieles y devotos los que pudieron hacerlo.