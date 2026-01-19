Presentado el diseño del nuevo paso procesional de la Patrona de Puerto Real

La Asociación Virgen de Lourdes de Puerto Real tiene entre sus proyectos la renovación del paso de la Patrona, y para el diseño de este van a contar con el trabajo del diseñador malagueño, Curro Claros. Fue a principios de este mes de agosto cuando una representación de la Junta de Gobierno de la Asociación, encabezada por su Vicepresidente, Esteban López, se reunió en el estudio de Curro Claros para la firma del contrato de diseño del paso de la Virgen.

Como resultado de este acuerdo, ayer domingo la Asociación presentó el diseño del nuevo paso de su imagen titular, la Virgen de Lourdes. Fue en un acto que se celebró en la Iglesia Prioral de san Sebastián, donde la Asociación tiene sede y donde se rinde culto a la Patrona de la Villa.

Este proyecto de paso procesional es una obra de orfebrería y bordado que busca ensalzar la figura de Nuestra Señora de Lourdes con un marcado estilo manierista, caracterizado por su riqueza ornamental y la elegancia de sus líneas arquitectónicas.

Diseño del nuevo paso de la Patrona de Puerto Real / DCA

Canastilla y respiraderos

Se presentan en una rica orfebrería de metal plateado y dorado, con predominio del color plata, siguiendo las formas propias del manierismo. La imagen de la Virgen de Lourdes se alza sobre una peana que sirve de base a un templete central. Este templete es el corazón arquitectónico del paso, diseñado con cuatro esbeltas columnas de fuste estriado y capitel corintio, sosteniendo una cúpula abierta.

Acentos cromáticos y luminosos

La orfebrería plateada y dorada se enriquece con aplicaciones de esmaltes en azul cobalto, que aportan vibrantes toques de color y profundidad al conjunto. Además, el paso se ilumina en sus esquinas por cuatro majestuosos candelabros, cada uno de ellos con cuatro brazos de luz, dispuestos para crear un aura luminosa alrededor de la titular.

Heráldicas

En las cartelas y tondos distribuidos por toda la orfebrería se integran heráldicas pontificias y motivos alusivos a la historia devocional de la Virgen de Lourdes, vinculando su advocación a la Santa Sede.

Rosas de aparición

Un detalle profundamente simbólico son las 18 rosas que se distribuyen estratégicamente por el conjunto del paso. Estas rosas son una clara alusión a las 18 apariciones de la Virgen en la gruta de Massabielle a Santa Bernardita Soubirous.

Bordados y faldonería

En ellos se emplea la técnica de repostero sobre terciopelo azul, permitiendo el uso de colores vivos y destacando por su cromatismo intenso.

Francisco de Asís Claros López (Curro Claros) nació en el barrio de la Victoria de Málaga en 1985. Desde muy joven ha estado ligado al mundo de las hermandades y a la Semana Santa malagueña. Cursó estudios en los Hermanos Maristas de Málaga, continuando su formación académica en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad, en la que en la actualidad mantiene su taller ejerciendo como dibujante, diseñador y asesor artístico.

Sus diseños se dejan ver en sayas, mantos, coronas, pasos, enseres y guiones procesionales de cofradías de toda Andalucía y fuera de ella. En su producción destacan sus obras para el ajuar de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío de Málaga y para la Soledad de Mena, así como diseños de distintas piezas para imágenes con gran carga devocional como Nuestra Señora del Rocío, Patrona de Almonte; Nuestra Señora de la Consolación de Utrera; San Benito Abad, Patrón de Castilblanco de los Arrollos; o la corona de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la Estrella, Patrona de Coria del Río.