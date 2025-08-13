La Asociación Virgen de Lourdes de Puerto Real elige a Curro Claros para el diseño del nuevo paso de la Patrona

La Asociación Virgen de Lourdes de Puerto Real tiene entre sus proyectos la renovación del paso de la Patrona, y para el diseño de este van a contar con el trabajo del diseñador malagueño, Curro Claros. Fue a principios de este mes de agosto cuando una representación de la Junta de Gobierno de la Asociación, encabezada por su VicePresidente, Esteban López, se reunió en el estudio de Curro Claros para la firma del contrato de diseño del paso de la Virgen.

Francisco de Asís Claros López (Curro Claros) nació en el barrio de la Victoria de Málaga en 1985. Desde muy joven ha estado ligado al mundo de las hermandades y a la Semana Santa malagueña. Cursó estudios en los Hermanos Maristas de Málaga, continuando su formación académica en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad, en la que en la actualidad mantiene su taller ejerciendo como dibujante, diseñador y asesor artístico.

Sus diseños se dejan ver en sayas, mantos, coronas, pasos, enseres y guiones procesionales de cofradías de toda Andalucía y fuera de ella. En su producción destacan sus obras para el ajuar de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío de Málaga y para la Soledad de Mena, así como diseños de distintas piezas para imágenes con gran carga devocional como Nuestra Señora del Rocío, Patrona de Almonte; Nuestra Señora de la Consolación de Utrera; San Benito Abad, Patrón de Castilblanco de los Arrollos; o la corona de la Coronación Canónica de Ntra Sra de la Estrella, Patrona de Coria del Río.

Se inicia por tanto el proceso para dar forma al nuevo paso de la Patrona de la Villa, que volverá procesionar por las calles de la ciudad el próximo 11 de febrero. Sin embargo, los tiempos que marcan los trabajos hacen inviable que el nuevo paso esté listo para entonces.