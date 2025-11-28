Puerto Real aprueba la subida del recibo del agua y la basura

La subida del recibo de agua y basura que, de forma bimensual, reciben los vecinos de Puerto Real, es ya una realidad. El pleno del Ayuntamiento de Puerto Real aprobó este jueves las modificaciones de las ordenanzas para el servicio de alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas; la del servicio de abastecimiento de agua y la del servicio de gestión integral de los residuos.

Son las tres mismas que hace dos meses se rechazaron, y que ahora reciben el visto bueno tras las modificaciones que se han incluido a propuesta del PSOE. Eso hizo que el grupo municipal socialista se abstuviese en la votación, y saliese adelante con el único voto favorable del equipo de gobierno (Confluencia y Adelante Andalucía). La edil no adscrita también optó por la abstención, mientras que el resto (AxSí y Vox) la rechazaron. El PP, como ya había anunciado, no acudió a la sesión como señal de protestas, para denunciar lo que considera “actitudes antidemocráticas” de la alcaldesa.

Se mantiene la misma subida del agua

En lo referente a la subida del agua no ha cambiado nada respecto a la propuesta de hace dos meses. “En ese caso no había margen”, dice el concejal de Hacienda, José Alfaro. Recuerda el edil que la subida (actualización, según el Ayuntamiento) se motiva en que el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) ha incrementado el precio del agua en alta (la que compra el Ayuntamiento) en un 110%, pasando de 0,15€/m3 a 0,31€/m3. Por lo tanto, el Consistorio se ha visto “obligado” a incrementar también el precio del agua en baja (la que llega a los hogares) en la factura. Esta subida supondrá un incremento medio para cada contrato, de unos 4,65 euros mensuales (9,30 euros por factura, al cobrarse de forma bimensual).

No obstante, Alfaro asegura que “Puerto Real seguirá teniendo el precio del agua más bajo de todos los municipios del entorno”. También recordó que el precio del agua en el municipio no se modificaba desde el año 2012, y que se implantarán “tarifas sociales” para familias vulnerables, que podrían reducir el recibo del agua hasta en un 95%.

Subida progresiva en la basura

Además de esta subida, en la factura también se verá reflejada otra, la de la tasa de basura. En este caso, el equipo de gobierno ha explicado que el motivo de la subida se basa, “en una obligación legal”. Y es que en 2022 se aprobó una Ley de Residuos de aplicación europea, que establece obligaciones como “cobrar a la ciudadanía lo mismo que cuesta el servicio, y, hasta ahora, se cobra por debajo de su valor”.

En este caso, el incremento que proponía el gobierno local era de unos 4,5 euros de media mensual. Por lo tanto, otros 9 euros por cada factura. Sin embargo, tras el recado del pleno se abrió un proceso de negociación, y se aceptó la propuesta del PSOE.

Los principales cambios que se han introducido son dos: una subida gradual en las facturas y nuevos tramos en las tarifas de las viviendas con jardín y/o patio, menores de 500 metros cuadrados.

Eso supondrá elevar la tarifa básica para una vivienda general hasta los 30,80 euros bimensuales (184,80 € al año). El incremento anual de la factura será de 54,90 euros por vivienda de media.

La novedad es que la subida se hará gradual a lo largo de seis bimestres. De este modo, siguiendo con la vivienda general como referencia, que actualmente paga 21,65 euros por factura bimensual, en el primer bimestre tras la implantación de la nueva tarifa la subida será de solo un euro, hasta alcanzar los 22,65€. A partir de ahí ira creciendo hasta alcanzar los 30,80 euros al cabo de un año, en el sexto bimestre. Concretamente, se pagará: 22,65 euros (primer bimestre); 24,15 (segundo); 25,65 (tercero); 27,15 (cuarto); 28, 65 (quinto) y 30, 80 euros (sexto).

Otro cambio que se ha introducido son los tramos para viviendas con jardín y/o patio. Hasta ahora la factura distinguía entre viviendas con patios de hasta 500 metros cuadrados, de entre 500 y 1.000 metros y mayores de 1.000.

Los cambios se introducen en el primer tramo, que distingue ahora patios menores de 100 metros (acabarán pagando 34,65 euros bimensuales), de entre 101 y 250 metros (35,75 euros), y de entre 251 y 500 metros cuadrados (36,85€). En este caso, cuando la tarifa se implante definitivamente tras los seis bimestres, las diferencias entre tramos apenas serán de un euro al mes. Las viviendas con patio de más de 500 metros y menos de 1.000 pagarán finalmente 39,60 euros bimensuales; mientras que las de más de 1.000 metros alcanzarán los 52,80 euros de tarifa.

Una novedad importante es que las viviendas consideradas como “turísticas” tendrán una tarifa única de 75 euros mensuales, y en este caso no habrá subida gradual.

Se ralentizan las inversiones

El equipo de gobierno local, consciente de lo impopular de estas medidas, ha explicado también que estas “actualizaciones” vendrán acompañadas de mejoras en la prestación del servicio de recogida de basuras y su posterior gestión. En este sentido habló desde la renovación de la flota de camiones, al aumento de plantilla con ocho trabajadores más y la ampliación de horarios en servicios como el del punto limpio, entre otras. Además, uno de los proyectos de mayor envergadura será la implantación del quinto contenedor (el marrón) para los residuos orgánicos, que el municipio ya debía tener instalados según las directivas de la Unión Europea.

Sin embargo, las inversiones previstas, que ascienden a casi cinco millones de euros tendrán que hacerse también de forma gradual, al mismo ritmo que los incrementos de factura.

En la propuesta aprobada se recoge, por ejemplo, que para 2026 las inversiones serán de 4.4 millones de euros y que estarán operativas a partir del segundo bimestres. También que, de las 8 contrataciones previstas para reforzar el servicio, solo tres se harán efectivas en 2026, aplazando a 2027 el resto.