La factura de agua y basura en Puerto Real subirá una media de 18 euros

La factura del agua, que de forma bimensual reciben los vecinos de Puerto Real y en la que se incluye también la recogida de la basura, se incrementará de media unos 18 euros. Ese es el resumen de todas las explicaciones que este jueves ha dado el edil de Hacienda, José Alfaro, y el concejal de Gestión de Residuos, Iván Canca. “Sabemos que va a suponer un esfuerzo para la ciudadanía. Son medidas impopulares que nosotros tampoco queríamos aplicar, pero nos vemos obligados”, dijeron ambos.

Este incremento se produce por dos razones principales, que son las subidas (actualización, según los ediles) tanto del precio del agua como de la prestación del servicio de recogida de basuras, al aplicarse la nueva normativa vigente.

Respecto a lo primero, lo referente al agua, el concejal de Hacienda explicó que se motiva en que el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) ha incrementado el precio del agua en alta (la que compra el Ayuntamiento) en un 110%, pasando de 0,15€/m3 a 0,31€/m3. Por lo tanto, el Consistorio se ha visto “obligado” a incrementar también el precio del agua en baja (la que llega a los hogares) en la factura. Esta subida supondrá un incremento medio para cada contrato, de unos 4,65 euros mensuales (9,30 euros por factura, al cobrarse de forma bimensual).

No obstante, Alfaro aseguró que “Puerto Real seguirá teniendo el precio del agua más bajo de todos los municipios del entorno”. También recordó que el precio del agua en el municipio no se modificaba desde el año 2012, y que se implantarán “tarifas sociales” para familias vulnerables, que podrían reducir el recibo del agua hasta en un 95%. “Esta actualización permitirá también ejecutar mejoras en la infraestructura, con inversiones de hasta dos millones de euros”, añadió Alfaro.

Incremento de la tarifa de basura

Además de esta subida, en la factura también se verá reflejada otra, la de la tasa de basura. Esto lo explicó el edil Iván Canca, quien también hizo referencia a la “obligación” del Ayuntamiento de Puerto Real. En este caso, el incremento será de unos 4,5 euros de media mensual. Por lo tanto, otros 9 euros por cada factura.

En este caso, el motivo de la subida se basa, según Canca, “en una obligación legal”. Y es que en 2022 se aprobó una Ley de Residuos de aplicación europea, que establece obligaciones como “cobrar a la ciudadanía lo mismo que cuesta el servicio, y, hasta ahora, se cobra por debajo de su valor”, dijo Canca. Además, aseguró que “teniendo en cuenta los ayuntamientos que ya han adaptado sus tarifas a esta normativa, seguimos teniendo precios por debajo de la media de la Bahía”.

Canca, consciente de lo “impopular” de esta medida, explicó también que estas “actualizaciones” vendrán acompañadas de mejoras en la prestación del servicio de recogida de basuras y su posterior gestión. En este sentido habló desde la renovación de la flota de camiones, al aumento de plantilla con ocho trabajadores más y la ampliación de horarios en servicios como el del punto limpio, entre otras.

Uno de los proyectos de mayor envergadura será la implantación del quinto contenedor (el marrón) para los residuos orgánicos, que el municipio ya debía tener instalados según las directivas de la Unión Europea.

Además, se pretende instalar un sistema de contenedores con identificación, pionero en la Bahía, de tal manera que se controle el uso de los contenedores y ver quien participa o no en el proceso de reciclado. “Así, eliminando el anonimato, se podrán ajustar las facturas con un sistema de pago por generación de residuos (o de reciclaje), estableciendo tarifas más justas: quien más recicle, pagará menos”, explicó Canca.

Hay que recordar que la nueva normativa establece también obligaciones en el porcentaje de reciclado, que se sitúan en el 55% del total de residuos en peso, y Puerto Real se sitúa actualmente en el 33%.

También se comprometió Canca a reforzar y mejorar la limpieza de la ciudad en general. “Tenemos la convicción de que con los nuevos presupuestos podremos datar de más recursos a la limpieza del municipio, y se resuelva la demanda de la ciudadanía en este sentido”, dijo para finalizar.

Esta actualización de tarifas deberá recibir el visto bueno del pleno municipal, y entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que se espera que se note ya en los recibos que se emitan a finales de este año o principios de 2026. El equipo de Gobierno está estudiando la posibilidad de que, aunque se mantengan la facturación bimensual de estos servicios, se puedan realizar cobros mensuales para facilitar el pago de los usuarios.