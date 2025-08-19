Respaldo unánime del pleno para reducir la deuda bancaria de Puerto Real

Un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Puerto Real ha dado el visto bueno unánime a una operación financiera, que va a permitir reducir de forma considerable la deuda bancaria del municipio. Tal y como ya adelantó Diario de Cádiz, con la modificación presupuestaria aprobada este martes se van a cancelar dos de los tres grandes préstamos que tiene el Consistorio de la Villa, amortizando 9.530.809 euros.

En concreto, se liquidará un crédito de 498.874 euros (la cantidad que queda pendiente de los 4,5 millones que se solicitaron en 2019 para cubrir vencimientos anuales de préstamos y pago a proveedores) y otro mayor, de 9.031.934 euros (cantidad pendiente de amortizar del crédito de 11,2 millones firmado en 2021, para cubrir la deuda pendiente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social).

“Esto va a suponer que de la última liquidación del presupuesto que resulta un volumen de endeudamiento del 134,24%, ahora se va a dejar por debajo del 110%. Este porcentaje permitiría, en el caso de que fuera necesario, la posibilidad de realizar nuevas operaciones de crédito a las que hasta ahora no autorizaba el Ministerio de Hacienda”, explicó en la sesión el concejal de Hacienda, José Alfaro.

Por otro lado, esta operación va a permitir aumentar en casi 1,5 millones de euros el presupuesto municipal. Y esto, en palabras de la alcaldesa, Aurora Salvador, “sí que es una buena noticia ya que vamos a tener una mayor capacidad de gasto e inversiones para nuestra ciudad”.

Por otro lado, José Alfaro señaló que “es cierto que, para nosotros, esta operación de pago de deuda, la planteamos como una jugada política obligada: las reglas fiscales a las que estamos sometidos los ayuntamientos fuerzan a utilizar el remanente de tesorería para priorizar el pago frente a la inversión social. Nuestra primera apuesta hubiera sido financiar proyectos de gran calado, como la adquisición de viviendas para alquiler social o la mejora de los servicios públicos y de infraestructuras necesarias en nuestro municipio. Como ya hicimos con la adquisición de 14 viviendas en la Cruz de la Degollada para alquiler asequible”.

En definitiva, con el apoyo unánime del pleno municipal esta modificación presupuestaria supone para la confluencia y Adelante Andalucía “un logro en la gestión: ya que se aumenta en 1,5 millones de euros el presupuesto; se reduce la deuda viva del ayuntamiento en casi un 19% con respecto a 2024 o un 45% si vemos la evolución de los últimos tres años, a la par que se genera la posibilidad de realizar nuevas operaciones de crédito, si fuera necesario, para financiar más proyectos sociales en el futuro”.

Por último, desde el equipo de gobierno entienden que “con esta operación se proyecta una imagen de responsabilidad y disciplina fiscal, a la vez que se confía que el Ministerio de Hacienda valore positivamente los serios esfuerzos que desde esta corporación se están desarrollando para mejorar la situación económica y financiera de nuestro ayuntamiento y permita disponer de un presupuesto más acorde a la situación económica real de nuestra entidad local”.

AxSí: “9 millones a pagar deuda y ni un euro a la gente”

El portavoz de Andalucía Por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, ha valorado el pleno extraordinario, en el que su formación ha votado a favor del expediente de amortización de más de nueve millones de euros de la deuda financiera del Ayuntamiento con cargo al remanente de tesorería, lamentando que la Confluencia “haga lo contrario de lo que prometió”.

Para Alfredo Fernández, “esta amortización va a suponer una bajada de la deuda que tienen que pagar los puertorrealeños generada por la mala gestión de los gobiernos de Izquierda Unida durante décadas. Nuestro compromiso siempre ha sido el de bajar la deuda, estemos gobernando o en la oposición, porque entendemos que es el camino para prestar mejores servicios reduciendo la asfixia financiera que compromete el día a día de la gestión municipal, es por ello que hemos votado a favor de esta medida”.

A su vez, los andalucistas no han dejado pasar la oportunidad de “lamentar el cambio de discurso de los miembros de la Confluencia de Izquierdas, ahora en el poder, puesto que afirmaban tener un proyecto que invertiría en las necesidades de la gente y no en pagar deuda a los bancos”.

“Nos sorprende que ahora hayan tomado conciencia de algo que cuando estaban en la oposición criticaban respecto a la reducción de la deuda, poniendo de manifiesto que el dinero del remanente, es decir, lo que al Ayuntamiento no se gasta a final de año, no podía entregarse a los bancos, sino que tenía que invertirse en el pueblo. Un argumento totalmente populista al que ahora tiene que enfrentarse y actuar de la manera que siempre han criticado”, asevera Fernández.

“Desde Andalucía Por Sí hemos votado a favor de esta medida porque entendemos que es la mejor opción para aliviar la situación económica del Consistorio. Sin embargo, no podemos obviar la contradicción de la alcaldesa y el actual concejal de Hacienda, que durante años vienen rechazando y asegurando que, si ellos gobernaban, estos recursos se invertirían en proyectos para la gente. Hoy ha quedado demostrado que utilizaron este asunto con un interés electoral”.

De igual forma respecto a este asunto, asegura que la formación andalucista sigue esperando a que el equipo de Gobierno presente un borrador de presupuestos para su debate y su aportación por parte de los grupos municipales, ya que Puerto Real sigue teniendo el presupuesto municipal prorrogado desde 2023. Un auténtico “descontrol y despropósito financiero que “no está estableciendo las prioridades que necesita la localidad, sin olvidar que todavía estamos esperando ese pacto fiscal que prometió el señor concejal de Hacienda, José Alfaro”, recuerda.

Por último, Alfredo Fernández ha reclamado dialogo, lealtad y seriedad a un equipo de gobierno en minoria que hasta ahora ha demostrado estar alejado de las necesidades diarias del pueblo de Puerto Real y le vuelve a tender la mano para alcanzar acuerdos realistas por el bien de la gente.

PSOE: “Se han evidenciado las mentiras de La Confluencia”

El PSOE de Puerto Real tampoco ha escatimado en críticas al equipo de Gobierno, tras aprobarse la operación para amortizar deuda, que es “lo mismo que en la anterior legislatura criticaban con dureza y juraban que jamás harían. Mintieron a la ciudadanía. Lo usaron como discurso electoralista y ahora hacen exactamente lo contrario”, dice Carlos Salguero, portavoz del grupo municipal socialista.

“El PSOE dejó proyectos listos para ejecutar, como ejemplo el puente azul del Río San Pedro, del que tanto se quejaban antes y que ahora ni mencionan ni sacan adelante. El proyecto Lumen para cambiar todas las luminarias, pago de sentencias y un largo etcétera, pero ahora Puerto Real está paralizado”, añadió en la sesión.

Dicen los socialistas que es cierto que la bajada de deuda permite mejores presupuestos, “pero estamos casi en septiembre de 2025 y siguen sin presentar ni aprobar unas cuentas propias. Solo trabajan con las que el PSOE dejó hechas en 2023. En nuestra legislatura aprobamos 3 presupuestos. Ellos no han hecho ninguno porque no trabajan”.

En la crítica del PSOE insistieron en que “Puerto Real está peor que nunca: calles sucias, eventos cancelados, sin inversiones, sin presupuestos y con un gobierno más caro, que dice una cosa y hace otra. La confluencia y Aurora Salvador viven en una realidad paralela que nada tiene que ver con la que sufren nuestros vecinos y vecinas”.

Para cerrar su intervención, Salguero exigió al gobierno local que “pida perdón por mentir y que se pongan de una vez a trabajar por Puerto Real.