Puerto Real amortizará 9,5 millones de deuda bancaria con cargo al remanente de tesorería

El Ayuntamiento de Puerto Real ha convocado un pleno extraordinario, que se celebrará el próximo martes, con el principal objetivo de aprobar una modificación presupuestaria de suplemento de crédito, que servirá para amortizar deuda bancaria.

En concreto, serán algo más de 9,5 millones de euros con cargo al remanente de tesorería obtenido de la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2024. Hay que señalar que la deuda financiera municipal (en términos de volumen de deuda viva), supera el límite máximo para concertar operaciones de crédito. Se sitúa exactamente en el 134%. Concretamente, el endeudamiento bancario del municipio es de 61,5 millones de euros, más el tipo de interés que se aplica en cada una de las operaciones concertadas.

Actualmente, el Ayuntamiento mantiene tres operaciones concertadas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en tres entidades financiaras distintas. La de mayor volumen es la firmada en 2019 para agrupar los préstamos anteriores a 2018, con una capital 51.897.600 euros. Esta vencerá en el año 2042

Las otras dos que existen, que son las que se pretenden cancelar con la operación que se someterá a votación el próximo martes, son: un crédito de 498.874 euros (la cantidad que queda pendiente de los 4,5 millones que se solicitaron en 2019 para cubrir vencimientos anuales de préstamos y pago a proveedores) y otro mayor, de 9.031.934 euros (cantidad pendiente de amortizar del crédito de 11,2 millones firmado en 2021, para cubrir la deuda pendiente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social).

De este modo, la cancelación anticipada de la deuda financiera por el importe de 9.530.809 euros, permitirá reducir el volumen de endeudamiento del Ayuntamiento, y aliviar la carga de los vencimientos previstos para los próximos años.