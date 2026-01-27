Precintan las instalaciones y suspenden el servicio de comedor del colegio Arquitecto Leoz de Puerto Real

El colegio de Primaria ‘Arquitecto Leoz’ de Puerto Real se ha quedado sin servicio de comedor escolar, para sorpresa de las familias de los alumnos que hacen uso de él, y que han tenido conocimiento de ello pasadas las 13:00 horas de este martes. Un mensaje del centro a las familias informaba de la “suspensión temporal” del servicio “hasta nuevo aviso”, y de que los alumnos usuarios quedarían “custodiados” en el gimnasio del centro hasta que sus familias fuesen a recogerlos. Se advertía además de que estos no recibirían el servicio de comida. Un mensaje que ha provocado un tremendo enfado en las familias, a solo 45 minutos de la hora de salida prevista y, en muchos casos, sin apenas margen de maniobra.

La decisión del cierre se ha tomado después de una visita de la aparejadora municipal, tras varios requerimientos de la dirección del centro y de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, para que valorase el estado del comedor escolar en el que las filtraciones de agua eran cada vez más frecuentes.

“Esta mañana hemos inspeccionado el comedor, y aunque precisará de un estudio más exhaustivo y amplio, se ha decidido clausurarlo por precaución”, ha explicado a este medio la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador.

Hay que recordar que el comedor escolar del colegio Arquitecto Leoz, que también usan los alumnos de la Escuela Infantil ‘Elvira Lindo’, no forma parte del propio centro, sino que son unas instalaciones del Instituto Municipal de Promoción (IMPRO), actualmente cerrado por su estado de deterioro, que el Ayuntamiento cedió cuando el Arquitecto Leoz se quedó sin espacio debido al elevado número de alumnos que albergaba.

La decisión de precintar estas instalaciones no ha dado muchas opciones al centro, que deberá hacer una mudanza del mobiliario, especialmente de los electrodomésticos en los que se calientan los menús que ofrecen a los alumnos a través de un servicio de catering. Pero antes de ello habrá que buscar una nueva ubicación.

“Ahora estamos trabajando en encontrar un espacio en el que implantar el comedor escolar, al menos de forma provisional, hasta que se encuentre una solución definitiva”, ha explicado la alcaldesa. Se están barajando distintas opciones, que pasan por habilitar un espacio en el propio centro, que adolece de espacio, trasladarlo a la Escuela Infantil Elvira Lindo, e incluso habilitarlo en el Centro Cívico Ciudad Abierta.

La alcaldesa ha recordado que el traslado de estas instalaciones, tal y como ya había adelantado a la Delegación Territorial de Educación, se tendría que hacer tarde o temprano. Y es que el Ayuntamiento está trabajando en un proyecto de reforma integral del IMPRO, que se espera ejecutar gracias a los fondeos europeos de la EDIL que el municipio ha logrado.

“Cuando la Consejera de Educación dijo en el Parlamento de Andalucía que no se haría la segunda fase del colegio Tierra y Libertad, debido a la bajada de natalidad y a la existencia de un colegio cercano (Arquitecto Leoz) que cuenta con todos los servicios extraescolares, ya le recodamos la ausencia de comedor escolar en el colegio”, ha manifestado la alcaldesa, quien espera que la solución provisional se haga efectiva cuanto antes para no mantener interrumpido u servicio que es esencial para la conciliación familiar.