El PP de Puerto Real inaugura nueva sede local “abierta para escuchar a todos los puertorrealeños”

El Partido Popular de Puerto Real ha inaugurado su nueva sede local, en la calle Ribera del Muelle. “Un espacio abierto a todos los puertorrealeños, de cercanía, diálogo y preocupación por los vecinos” apuntó su presidente local Vicente Fernández. El acto contó con una destacada participación del PP a nivel provincial, regional y nacional representados por el presidente provincial, Bruno García, el coordinador regional, Nacho Romani y el coordinador nacional de Interior y Emergencias, Antonio Sanz, entre muchos asistentes.

Bruno García apuntó el “compromiso con la gente” que conlleva la apertura de la nueva sede local; “un compromiso que tenemos todo el Partido Popular con el municipio porque contamos con un nuevo lugar de reunión para fortalecer nuestro proyecto, pero ante todo es una sede de puertas abiertas para recibir a todos con la responsabilidad de poner mucho oído y corazón y que los puertorrealeños encuentren aquí su casa”.

El presidente provincial del PP tuvo igualmente palabras de “reconocimiento y agradecimiento” a Vicente Fernández y todo el equipo del PP de Puerto Real que, “a pesar de muchas dificultades, están entregados y luchan para mejorar la vida de sus vecinos, logrando con ello la cada vez mayor confianza de los puertorrealeños y un PP cada vez más fuerte y presente en el municipio”.

Inauguración de la sede del PP en Puerto Real / DCA

Por su parte, Antonio Sanz ha destacado que la “apertura de la sede es sinónimo de fortaleza como partido y como proyecto político” reivindicando que “Puerto Real merece un buen gobierno capaz de liderar un proyecto de futuro como el que representa el Partido Popular”. También se unió a las felicitaciones de Vicente Fernández, que llegó al PP de Puerto Real por petición del propio Sanz, cuando estaba al frente del partido en la provincia.

El acto se cerró con un reconocimiento al militante y afiliado más longevo en el PP de la Villa, y con un recordatorio de la entrega de premios 4 de diciembre, que el Partido Popular de Puerto Real organiza con motivo del Día de la Bandera de Andalucía. Será el 4 de diciembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural Rosa Butler.