El PP de Puerto Real denuncia que el Ayuntamiento impide el regreso del Centro de Rehabilitación al casco urbano

El portavoz del grupo municipal y presidente del Partido Popular en Puerto Real, Vicente Fernández, ha denunciado la “falta absoluta de previsión y colaboración del Ayuntamiento de Aurora Salvador”, que, a juicio de los populares, “ha impedido el retorno del Centro de Rehabilitación al casco urbano, privando a los vecinos de un servicio sanitario de proximidad esencial”.

Fernández recordó que el centro, anteriormente situado en la calle Ribera del Muelle, frente al Centro de Salud, fue trasladado hace años al Río San Pedro, junto al Consultorio Médico. Fernández entiende que este cambio de ubicación generó “graves inconvenientes” para usuarios con movilidad reducida o dolencias físicas, que se vieron obligados a desplazarse varios kilómetros para poder recibir atención rehabilitadora.

“Hablamos de personas mayores, con dificultades para caminar, que necesitan sesiones continuas de rehabilitación. No puede ser que un servicio público esencial se preste a kilómetros del centro de la ciudad, obligando a los pacientes a buscar transporte por su cuenta. Eso no es accesibilidad, eso es abandono institucional”, lamenta el portavoz popular.

El Partido Popular en Puerto Real asegura que tanto el SAS como la Junta ofrecieron soluciones que el Ayuntamiento “bloqueó”. Explica el edil en la oposición que la Junta requirió al Ayuntamiento un local donde poder habilitar el nuevo centro, y que este espacio se iba a instalar en un inmueble situado junto al Colegio El Trocadero, que cumplía las condiciones necesarias para su adaptación. “El SAS llegó incluso a solicitar una subvención de 40.000 euros para la adecuación del local y garantizar la prestación del servicio en condiciones óptimas”, apunta el concejal.

Sin embargo, lamenta Fernández que, aunque el SAS y la Junta cumplieron poniendo los medios, la financiación y la voluntad de devolver este servicio a la zona centro, el Ayuntamiento acabó cediendo el local a una asociación del municipio, “dejando al SAS sin espacio disponible y obligando a mantener el servicio en el Río San Pedro”.

Por tanto, el PP de Puerto Real considera que “el Ayuntamiento no ha sabido coordinar ni priorizar lo que de verdad importa: el bienestar de los ciudadanos. Es una falta de respeto hacia los mayores y hacia todos los usuarios del sistema sanitario”, denunció Fernández.