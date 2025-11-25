La plantilla de trabajadores municipales lleva sus protestas a la puerta del Ayuntamiento de Puerto Real

Hace tres semanas acabaron suspendiéndola a última hora, pero este martes, 25 de noviembre, la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Real sí ha llevado a cabo la concentración de protesta frente a la Casa Consistorial en la Plaza de Jesús.

Ha sido una concentración casi simbólica, de apenas media hora, en la que ha recordado al Ayuntamiento el hartazgo de los trabajadores y su preocupación “por la situación que venimos sufriendo desde hace ya demasiado tiempo”. También han exigido que, “de una vez por todas, se cumplan los acuerdos adoptados en el seno de la negociación colectiva”. Sobre la reja de la Casa Consistorial colocaron una pancarta en la que se podía leer: “Convenio colectivo y acuerdo regulador, ya”.

Los problemas de personal en el Ayuntamiento de Puerto Real siguen generando inconvenientes entre la plantilla municipal, también debido a los retrasos en el pago de las nóminas. La representación de los trabajadores ha recordado ya en varias ocasiones que la gran mayoría de la plantilla del Ayuntamiento lleva casi dos años inmersos en una serie de situaciones que, como mínimo, resultan “perjudiciales” para ellos. “La situación, lejos de mejorar, sigue estancada, y a pesar de los innumerables esfuerzos por parte de los sindicatos, el Comité de Empresa y la Junta de Personal, no conseguimos avanzar prácticamente en nada”, lamentan

En cuanto a las mesas generales de negociación con el equipo de gobierno, inciden en que, “a pesar de nuestras continuas quejas y propuestas observamos cómo los acuerdos alcanzados no se cumplen o se modifican posteriormente, sin que lleguen a materializarse en pleno”.

Creen que esta situación “no solo merma nuestras ganas de negociar, sino que incrementa la frustración y la desconfianza entre los trabajadores y trabajadoras”. Y es que, a pesar de haber elaborado distintos acuerdos de productividad, de haber planteado modificaciones en el complemento específico y en los pluses que generaban informes desfavorables de Intervención, “ninguno de estos procesos avanza ni el equipo de gobierno asume la responsabilidad que le corresponde”.

Por ello, además de la concentración de este martes, han anunciado que el próximo jueves acudirán al salón de plenos del Ayuntamiento para intervenir en la sesión ordinaria del mes de noviembre.