Crece la indignación en la plantilla del Ayuntamiento de Puerto Real tras el retraso del pago de las nóminas: "No se avanza en nada"

Los problemas de personal en el Ayuntamiento de Puerto Real siguen generando inconvenientes entre la plantilla municipal, también debido a los retrasos en el pago de las nóminas. Según ha informado Comisiones Obreras, una representación de este sindicato mantuvo el pasado viernes una reunión con el responsable político de Recursos Humanos, el concejal de La Confluencia Antonio Romero, para protestar por la tardanza del abono de la nómina de octubre. “El concejal reconoció ser responsable de dicho retraso, explicando que las nóminas fueron enviadas el día 28, por lo que no se hará efectivo el pago puntual, incumpliendo así su compromiso”, dice el sindicato en un comunicado.

La representación de los trabajadores ha recordado que la gran mayoría de trabajadores del Ayuntamiento llevan casi dos años inmersos en una serie de situaciones que, como mínimo, resultan “perjudiciales” para la plantilla. “La situación, lejos de mejorar, sigue estancada, y a pesar de los innumerables esfuerzos por parte de los sindicatos, el Comité de Empresa y la Junta de Personal, no conseguimos avanzar prácticamente en nada”, lamentan

Recuerdan que antes del verano se aprobó y comenzó a implantarse el nuevo sistema de control de trabajadores, con un nuevo horario y sistema de fichaje, que “desde un principio generó dudas y desconfianza”.

Sin embargo, aseguran que, “a pesar de haber aceptado estas nuevas reglas, hoy en día, tras numerosas quejas y reclamaciones por parte de nuestro sindicato, comprobamos que la falta de información y las deficiencias del sistema son innumerables”.

Detallan que: nadie actualiza el crédito horario de cada trabajador, el crédito por formación no se carga en el reloj y las horas extraordinarias o los servicios adicionales —ya sean semanales o mensuales— tampoco se registran correctamente, generando una gran incertidumbre y malestar entre la plantilla.

En cuanto a las mesas generales de negociación con el equipo de gobierno, inciden en que, “a pesar de nuestras continuas quejas y propuestas observamos cómo los acuerdos alcanzados no se cumplen o se modifican posteriormente, sin que lleguen a materializarse en pleno”.

Sobre las causas que lo provocan, Comisiones Obreras señala distintas situaciones que ven desde los “informes negativos de las habilitadas nacionales a opiniones sin base técnica o simples cambios de criterio del equipo de gobierno”.

Así las cosas, creen que esta situación “no solo merma nuestras ganas de negociar, sino que incrementa la frustración y la desconfianza entre los trabajadores y trabajadoras”. Y es que, a pesar de haber elaborado distintos acuerdos de productividad, de haber planteado modificaciones en el complemento específico y en los pluses que generaban informes desfavorables de Intervención, “ninguno de estos procesos avanza ni el equipo de gobierno asume la responsabilidad que le corresponde”. La sensación de la representación sindical es que “quizás existe una estrategia para adormecer y desgastar a la plantilla, dejando pasar las semanas y los meses sin alcanzar ninguna solución real”.

Desde Comisiones Obreras no entienden cómo un convenio colectivo simple y razonable, aprobado sin problemas en localidades vecinas, en Puerto Real se demora durante semanas entre informes, reuniones y promesas incumplidas.

“Las reuniones con la alcaldesa, el equipo de gobierno, la técnica de personal, las habilitadas nacionales y los sindicatos han quedado en el olvido, junto con las buenas intenciones que en su día se manifestaron”, lamentan. En cualquier caso, quien dejar claro que no pretenden menospreciar el trabajo de ningún compañero, pero sí manifestar su “profundo descontento” y la “falta de confianza en un equipo de gobierno y unas habilitadas que, hasta la fecha, no han demostrado ni capacidad ni empatía con sus trabajadores”.

Tras lanzar este comunicado, Comisiones Obreras invitó a la plantilla a participar en una protesta para exigir al Gobierno local que, se comprometa a abonar las nóminas puntualmente, y a retomar las negociaciones para dar cumplimiento a todos los asuntos pendientes que vienen reclamando.

Sin embargo, una hora antes de la concentración, se desconvocó la protesta. Este mismo lunes se reunieron en la alcaldía para conocer en qué situación se encontraba el pago de la nómina, y de ello informaron a los trabajadores. “Desde Intervención se ha procedido a la fiscalización de la nómina y la alcaldesa va a levantar, una vez más, los reparos existentes para proceder al pago, que se prevé entre hoy y mañana”. Tras ello, consideraron que “por el momento es oportuno suspender la protesta”.