CSIF denuncia que los acuerdos de las mesas de negociación del Ayuntamiento de Puerto Real "siempre caen en saco roto"

Desde el sindicato CSIF y desde su sección sindical en el Ayuntamiento de Puerto Real también han mostrado su “malestar y disconformidad”, ante los “continuos retrasos que venimos sufriendo en el pago de nuestras nóminas desde el inicio de la actual legislatura”.

El sindicato dice que ya ha denunciado la situación ante la alcaldesa, “sin que hasta la fecha hayamos obtenido respuesta alguna, como así nos viene sucediendo en todos los recursos que presentamos y en el que solo nos queda la presentación de numerosas demandas en el contencioso-administrativo, que ya estamos ejecutando, ante el silencio administrativo que estamos teniendo por respuesta”.

Denuncian que,” en esta lamentable situación, jamás vivida en este Ayuntamiento, vemos como los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación caen en saco roto, no se llevan a efecto o se modifican a capricho político sin consenso previo y sin que lleguen a aprobarse en el Pleno Municipal”.

Sobre las causas, señalan que, “unas veces es por impedimentos de Recursos Humanos, otras por limitaciones impuestas por la Intervención Municipal y otras por erróneas decisiones políticas, que al final siempre afectan y perjudican al conjunto de los trabajadores”.

El enfado de la plantilla, según explica CSIF, es cada vez mayor cuando comprueban que, a pesar de que la representación sindical intenta avanzar, “cada vez nos recortan más nuestros derechos ya consagrados”, hasta el punto de “exigirnos devoluciones económicas percibidas por conceptos que en su día fueron negociados de buena fe y con el compromiso de las partes, más allá de su subsanable reglamentación jurídica”.

Por ello, el CSIF también se había unido a la protesta que se había convocado para este lunes, que finalmente ha quedado suspendida tras un nuevo intento de acuerdo sindical con el equipo de gobierno local.