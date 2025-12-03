Las personas con discapacidad claman por la plena inclusión: "Ni estamos ‘malitos’ ni somos ‘tontitos’; sabemos quiénes somos"

Quienes hoy han participado en los actos lo reivindican todos los días del año. La plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, es una lucha constante que este miércoles se ha hecho aún más visible coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. “Es importantísimo que hoy estemos todos aquí, que seamos más visibles que nunca”, coincidían en repetir quienes asistían a la marcha que se celebraba en Puerto Real.

Desde que, en 1992, este 3 de diciembre fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se viene persiguiendo el mismo objetivo: concienciar sobre la situación de las personas con discapacidad y promover sus derechos en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el político, cultural y económico

Este día es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la igualdad, destacando que la discapacidad forma parte de la condición humana. Y es que todos, en algún momento de nuestra vida, podemos enfrentar desafíos similares. “A veces, cuando alguien se rompe una pierna y tiene que usar muletas o una silla de ruedas, nos dicen que entonces es cuando nos entienden. Yo les digo que ellos son usuarios interinos y nosotros tenemos ya plaza definitiva”, bromea Rosa Ibáñez, usuaria de la Asociación Las Canteras.

El Ayuntamiento de Puerto Real se ha sumado un año más a la conmemoración de esta jornada, que invita a reflexionar, visibilizar y reivindicar la plena inclusión, la igualdad real y la accesibilidad universal como pilares fundamentales de una sociedad justa.

Poco después de las 11:30 horas, partía desde la Plaza de Los Descalzos una marcha reivindicativa en la que participaron usuarios, familiares y trabajadores de entidades sociales de Puerto Real, como la Residencia de Mayores Vedruna, Autismo Cádiz, Asprodeme y la Asociación Las Canteras, entre otros.

En la marcha, que recorrió la calle De la Plaza, estuvieron acompañados de la alcaldesa, Aurora Salvador, y la edil de Derechos Sociales, Lorena Díaz. También se sumó el concejal de Infraestructuras, Antonio Gil, responsable de una delegación de gran importancia en el ámbito de la accesibilidad

Cuando llegaron a la Plaza de Jesús, alrededor de las doce del mediodía, se dio lectura a un manifiesto institucional, reafirmando el compromiso municipal con los derechos y la participación activa de las personas con discapacidad.

Daniel Soto en la lectura del manifiesto / C. P.

Pero además de la declaración institucional, personas con distintas capacidades como Daniel Soto, usuario de la Asociación Asprodeme, dieron lectura a un manifiesto propio. “Alzamos la voz para pedir algo fundamental: igualdad. Queremos ser tratados sin discriminación, son críticas y sin desprecio”, dijo el joven. En su manifiesto, hizo especial hincapié en el uso de los términos correctos para dirigirse a las personas con distintas capacidades. “No somos personas que ‘están malitas’, ni ‘tontitos’. Tampoco debemos ser tratados como niños pequeños. Eso nos hace daño y nos hace sentir mal. Nosotros sabemos quiénes somos y conocemos perfectamente nuestras capacidades y habilidades”, dijo.

Además, durante toda la mañana se mantuvo en la Plaza de Jesús un buzón de sugerencias, donde asociaciones, entidades y ciudadanía pudieron dejar sus propuestas para hacer de Puerto Real una localidad más inclusiva. Mensajes que, a viva voz, también sonaron claros: “Todos somos iguales, todos somos diferentes”.