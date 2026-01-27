Marea Blanca Puerto Real proyectará en Rosa Butler el documental 'Salud no Responde'

La Marea Blanca de Puerto Real ha organizado para el próximo 4 de febrero a las 18:00 horas la proyección del documental ‘Salud no responde’, que tendrá lugar en el Centro Cultural Rosa Butler. El documental ‘Salud no responde es una obra audiovisual que busca evidenciar y denunciar el deterioro y colapso sanitario de Andalucía, especialmente en los últimos años. Dirigido por Pablo Coca y financiado a través de un crowdfunding, presenta testimonios de usuarios, entrevistas y grabaciones de movilizaciones en Andalucía.

La película se articula a partir de tres ejes fundamentales: usuarios del sistema sanitario, profesionales de la salud y activistas sociales, que ofrecen una visión crítica sobre la situación de la sanidad pública y sus efectos en la ciudadanía y en los profesionales sanitarios. Tras la proyección, se desarrollará un coloquio abierto en el que se abordará la situación de la sanidad pública en Andalucía, con el objetivo de generar un espacio de reflexión, debate e intercambio de experiencias.