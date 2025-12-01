Marcha en Puerto Real para reivindicar la plena inclusión en el Día de las Personas con Discapacidad

El Ayuntamiento de Puerto Real se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de este colectivo en todos los ámbitos de la sociedad.

Esta jornada invita a reflexionar, visibilizar y reivindicar la plena inclusión, la igualdad real y la accesibilidad universal como pilares fundamentales de una sociedad justa. Para ello, el próximo miércoles 3 de diciembre de 2025 se desarrollarán diversas actividades abiertas a toda la ciudadanía.

A las 11:30 horas, tendrá lugar una marcha que recorrerá la calle De la Plaza, saliendo desde la Plaza de los Descalzos y finalizando en la Plaza de Jesús. Tras la marcha, a las 12:00 horas, se procederá a la lectura del manifiesto institucional, reafirmando el compromiso municipal con los derechos y la participación activa de las personas con discapacidad.

Durante la mañana, la Plaza de Jesús contará con un buzón de sugerencias, donde asociaciones, entidades y ciudadanía podrán dejar sus propuestas para hacer de Puerto Real una localidad más inclusiva.

Desde el Consistorio se anima a todas las vecinas y vecinos a participar en esta jornada de encuentro y reivindicación, contribuyendo a construir entre todos y todas un Puerto Real más accesible, más igualitario y más humano.