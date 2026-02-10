El IES Profesor Antonio Muro de Puerto Real acoge el proyecto europeo Erasmus+ Action Kids

Del 9 al 13 de febrero, el IES Profesor Antonio Muro de Puerto Real actúa como centro anfitrión del proyecto europeo Erasmus+ KA210 Action Kids, una iniciativa que promueve la actividad física en la infancia mediante cuentos, música y juegos de movimiento para combatir el sedentarismo. El método, originario de Dinamarca, está siendo adaptado a los contextos educativos de España, Alemania y Grecia.

Ayer lunes, la alcaldesa Aurora Salvador recibió a una representación del alumnado y profesorado implicado. Entre ellos, la estudiante Carmen Abollado destacó que el objetivo del proyecto es “conseguir que las niñas y niños hagan ejercicio de forma divertida y se alejen del exceso de pantallas”.

El alumnado del centro ha trabajado en la traducción del material del galés al español, mientras que los socios europeos lo han hecho en sus respectivos idiomas. Esta semana, todos los grupos se reúnen en Puerto Real para unificar el trabajo y traducirlo al inglés.