El delegado de Educación supervisa las obras del IES Virgen del Carmen de Puerto Real

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha llevado a cabo una visita exhaustiva al IES Virgen del Carmen de Puerto Real, recorriendo todas las instalaciones del centro y supervisando de primera mano el estado actual de las obras de ampliación y mejora. La revisión pormenorizada ha incluido las zonas en ejecución, los espacios que serán objeto de intervención y las áreas que formarán parte del futuro proyecto de transformación del centro.

En este recorrido, Aparicio ha estado acompañado por el director del instituto, Carlos Muñoz Villarreal, y por la jefa de Servicio de Planificación Educativa, Silvia Luque, reforzando así la colaboración activa entre la Junta, el centro educativo y el municipio.

El delegado ha subrayado que las actuaciones continúan avanzando conforme a la planificación revisada, recordando que el proyecto cuenta con un presupuesto actualizado de 8,2 millones de euros, que garantiza una intervención completa y rigurosa. La ampliación permitirá la evolución del centro hacia un futuro CPIFP, reforzando la Formación Profesional en toda la Bahía. La coordinación entre la Consejería, la Delegación y el propio centro está permitiendo ajustar necesidades, resolver incidencias y mantener un trabajo constante y eficaz.

También ha destacado que "las visitas al terreno son imprescindibles para garantizar que cada fase se cumple y que las soluciones llegan donde deben llegar”. Asimismo, ha reafirmado que la Junta de Andalucía sigue plenamente activa en este proyecto estratégico para Puerto Real, con un enfoque de responsabilidad, cercanía y compromiso con la comunidad educativa.