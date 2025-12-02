Calendario de Adviento en Puerto Real: todas las propuestas para los más pequeños

Uno de los platos fuertes de la Navidad en Puerto Real ha arrancado en la Plaza de Jesús con el mes de diciembre. Ayer lunes, se abrió la primera ventana del calendario gigante, que cada día a las 18:00 horas, hasta el 23 de diciembre, ofrece una propuesta destinada al público familiar. Y es que el calendario está diseñado para que la expectación crezca con cada jornada.

En el caso de ayer lunes, la propuesta fue ‘Adivina la canción con Aladdin y Jasmine’, dos personajes Disney que los más pequeños celebraron. Y es que cada jornada es una nueva ventana a la fantasía y la diversión, con un personaje icónico del cine o la literatura liderando las actividades.

Jasmine y Aladdin en el primer espectáculo del calendario / C. P.

Del 1 al 7: Arrancando la Ilusión

La primera semana trae un programa que se centra en la música, las manualidades y la acción. El mes arranca el Día 1 con un juego de ‘Adivina la Canción con Aladdin y Jasmine’. Le sigue el Día 2 con la ‘Manualidad de Piruletas con Wonka’ y el día 3 con los ‘Juegos Navideños con los Duendes. Pasa la Bola’. La tradición continúa el día 4 con el "Cuenta Cuentos con Blancanieves". Los superhéroes y la acción llegan el viernes día 5 con la ‘Manualidades de máscaras' junto a Spiderman’, el día 6 con el ‘Bingo Musical con Stitch’. El broche de esta primera semana lo pone el domingo día 7 con la ‘Manualidad de Varita Mágica con Maléfica y el Hada Flora’.

Del 8 al 14: Cuentos, carreras y manualidades

La segunda semana del calendario mantiene el ritmo con más aventuras y fantasía. El lunes día 8 se espera el "Entrenamiento de Superhéroes con Deadpool". El martes día 9 se vivirá un ‘Cuenta Cuentos Musical con Rapunzel y Flynn’, seguido el día 10 por los ‘Juegos Musicales con Rumi Huntrix’. Stitch repite protagonismo el Día 11 con la divertida ‘Carrera de Cascabeles’. Llega la aventura pirata el viernes día 12 con la ‘Búsqueda Pirata con Garfio y Smee’. La lectura es la protagonista el día 13 con la ‘Manualidad Marcapáginas con Bella’, y las risas el domingo día 14 con las ‘Pruebas para ser un Minion con Gru’.

Del 15 al 23: Magia, misiones y villancicos

La recta final del Adviento traerá el clima invernal con los ‘Juegos con Copos junto a Elsa y Olaf’, el día 15 de diciembre (lunes). Un día después, el martes 16, será el momento de las ‘Predicciones de Navidad con Mirabel’. El día 17 se celebra la ‘Manualidad Tazas Locas con El Sombrerero y Alicia’, y el día 18 se despiertan los sueños con ‘Magia para tus deseos con Peter Pan’. La música navideña regresa el día 19 con los ‘Villancicos Atragantaos con Duende’. El día 20 ofrece ‘Juegos Perfectamente perfectos con Mary Poppins’. La magia más clásica llega el domingo día 21 con las ‘Cartas Voladoras con Albus Dumbledore’.

Los últimos días del calendario serán con la misión clave para salvar la Navidad, que tiene lugar el día 22 con ‘Devuélvele el Corazón al Grinch con Cindy Lou’. Finalmente, el Calendario de Adviento de Puerto Real culmina el día 23 con una gran ‘Fiesta de Navidad con Mario y Luigi’, prometiendo un final apoteósico antes de la víspera.