AxSí Puerto Real pide explicaciones sobre la "posible contratación" de otra asesora política en el Ayuntamiento

El portavoz del grupo municipal de Andalucía Por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, ha solicitado a la alcaldesa de la Villa, Aurora Salvador, se aclare públicamente la “presencia de una nueva asesora política, que está interviniendo como tal directamente en la gestión de áreas con problemas críticos como Personal y Hacienda”.

Según ha trasladado Alfredo Fernández, se trata de una ex-concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Conil, que ya ha prestado servicios similares en otras localidades gobernadas por la misma formación, como Medina Sidonia.

Fernández argumenta que "lo que nos trasladan varios funcionarios es que esta persona está dando instrucciones no solo a concejales, sino a técnicos públicos, manejando datos y asuntos que afectan directamente a la ciudadanía sin que exista una cobertura legal para ejercer dichas funciones, o al menos nadie la conoce", sentencia.

El portavoz recuerda que en el último pleno ordinario de diciembre el grupo andalucista ya preguntó al equipo de gobierno de la Confluencia sobre este asunto, obteniendo una callada por respuesta. "Queremos saber qué decreto nombra a esta persona, cuáles son sus funciones, qué formación técnica posee para ese asesoramiento y, sobre todo, qué retribuciones percibe y de qué partida presupuestaria sale su salario. Algo lógico cuando se trata de un tema tan sensible como este que afecta al dinero público".

Desde la formación andalucista tildan de "lamentable" que una persona ajena al Ayuntamiento y al municipio de Puerto Real tenga acceso a la administración local mientras la gestión sigue siendo un absoluto desorden. "Si cobra del dinero público de este Ayuntamiento, el pueblo de Puerto Real tiene derecho a saber cuánto nos cuesta esta persona".

La formación destaca la curiosidad que le supone que el actual equipo de gobierno, al que califican como "el mejor pagado de la historia de la democracia en Puerto Real", necesite recurrir a otra asesora más “para sacar adelante el trabajo que no han sido capaces de hacer en estos dos años y medio de legislatura”.

De igual forma, puntualizó Fernández que "si esta incorporación sirviera para desatascar asuntos vitales como los presupuestos municipales, sería fructífero, pero la realidad es que el Ayuntamiento sigue paralizado, la gestión no funciona y los asuntos importantes están atascados. Es curioso que, cobrando lo que cobran, no tengan ya la experiencia necesaria para gestionar sus propias delegaciones", denuncia el portavoz de AxSí.

Los andalucistas concluyen exigiendo transparencia a Aurora Salvador en esta cuestión: "No es que estemos en contra de los asesores pero sí de la opacidad. Queremos saber qué trabajo asume esta persona y por qué se le permite dar órdenes a funcionarios públicos por encima de los concejales. La ciudad merece claridad sobre cómo y en qué se gasta el dinero público el Gobierno de la Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía".