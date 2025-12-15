AxSí Puerto Real: "Las recetas de Aurora Salvador para este año han sido excusas, descontrol y desilusión"

El grupo municipal de Andalucía Por Sí en Puerto Real, ha realizado este jueves su tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación para hacer balance político del año 2025 en la localidad. Un balance que, según la formación andalucista, resulta “profundamente negativo” y que evidencia “el agotamiento del proyecto político del actual equipo de gobierno”.

El portavoz andalucista, Alfredo Fernández, señaló que, tras doce meses más de legislatura, y tras ofrecer la mano tendida en el desayuno navideño del pasado año, “las pocas esperanzas que quedaban de que el gobierno municipal aceptara ayudas y propuestas para solucionar los problemas reales de Puerto Real se han disipado por completo”. En este sentido, Fernández aseguró que la receta que la primera edil, Aurora Salvador, ha dado para Puerto Real en el 2025 es la misma del año pasado: “excusas, descontrol y desilusión”.

Desde Andalucía Por Sí se denunció la “ausencia total de planificación y diagnóstico” de la ciudad por parte del gobierno local. “No es que el diagnóstico sea erróneo, es que no existe”, afirmó Fernández sosteniendo el programa electoral de la Confluencia de Izquierdas, que calificó como “un experimento agotado que ha engañado a Puerto Real durante toda la legislatura”.

El grupo andalucista denunció un año marcado por el “desorden” en áreas clave como la económica, los servicios públicos, el mantenimiento urbano, el comercio, el ocio, el deporte y la limpieza. Además, siguiendo con el cada vez más recurrente símil médico, dijo que “Puerto Real está sin pulso en la gestión”, porque “la Doctora Salvador ha dejado a la ciudad otro año más sin tratamiento”, lamentó el portavoz.

Asimismo, se criticó que ni siquiera en los aspectos más básicos —limpieza viaria, alumbrado público, agua, recogida de residuos o presupuestos municipales— el Ayuntamiento esté ofreciendo respuestas. “Se han subido impuestos, con la abstención del PSOE, sin que sepan cómo se están gestionando los servicios ni qué mejorará a cambio de subirles los recibos”, señalaron desde AxSí.

Los concejales andalucistas mostraron también su preocupación por la gestión de los recursos humanos municipales, denunciando retrasos en el pago de nóminas, la falta de ofertas de empleo público y la ausencia de una planificación clara en materia de personal. Además, recordaron que “la alcaldesa se encuentra investigada por el Tribunal de Cuentas y por la Fiscalía Provincial de Cádiz en relación con la gestión de personal del Ayuntamiento”.

Otro de los puntos destacados fue la falta de transparencia del equipo de gobierno y el “desprecio sistemático” a las propuestas de la oposición. El edil ha recordado que “durante el 2025, Andalucía Por Sí presentó más de treinta iniciativas en positivo, muchas de ellas aprobadas en Pleno, sin que ninguna se haya materializado”. Fernández reclamó también una auditoría exhaustiva de la empresa pública GEN y de todas las encomiendas de gestión realizadas, para que los vecinos conozcan “qué se está haciendo realmente con el dinero que pagan en impuestos y tasas”.

De cara a 2026, Andalucía Por Sí exigió un debate serio sobre el estado de la ciudad, la aprobación de unos presupuestos municipales realistas y un proyecto claro para el empleo, la diversificación económica y la dinamización social y cultural de Puerto Real. “Puerto Real no pide milagros, pide orden, liderazgo e ilusión”, aseguró Fernández.