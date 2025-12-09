El PP de Puerto Real presentará una moción de reprobación a la alcaldesa

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha presentado hoy una moción de reprobación contra la gestión de la Alcaldía, con el objetivo “de llevar la voz de la ciudadanía y reclamar soluciones a los graves problemas que afectan al municipio”. Fernández ha subrayado que “el pueblo ya está harto. La ciudadanía ha conocido cómo se gestiona la administración desde La Confluencia de Izquierdas y, por tanto, no vamos a acallar más esta grave situación”.

El concejal en la oposición ha recordado casos recientes que afectan directamente a los vecinos, como “el corte del suministro de agua en varias barriadas durante más de 55 horas, dejando sin acceso a lo básico a niños, niñas y personas mayores”. Esta situación, a juicio de los populares, “evidencia la falta de planificación, prevención y respuesta efectiva por parte del gobierno municipal”.

El popular ha explicado que la reprobación presentada se fundamenta en “motivos claros y verificables”. Entre ellos destacó “el incumplimiento de compromisos con la ciudadanía y deficiencias en servicios esenciales, como cortes prolongados de agua en varias barriadas, mantenimiento urbano insuficiente y falta de atención en equipamientos municipales”.

A esto sumó la escasez de personal en áreas críticas, incluyendo Policía Local, servicios deportivos y culturales, que afectan a la seguridad y la educación deportiva de los vecinos”.

Otros motivos que han llevado a los populares a presentar la moción, según detalló Vicente Fernández en rueda de prensa, son la falta de una programación cultural y censura indirecta, limitando el acceso a contenidos de interés ciudadano; y la limitación de la participación democrática de los grupos de oposición, restringiendo la voz de los vecinos y vecinas que representan.

El Grupo Popular ha presentado además una batería de propuestas concretas para “revertir la decadencia que atraviesa el municipio de la bahía, abordando problemas críticos en servicios esenciales, mantenimiento urbano, seguridad, deporte, cultura e inclusión social”. A juicio de Fernández, “estas medidas buscan garantizar que todas las barriadas reciban atención y que los recursos municipales se gestionen de manera eficiente y transparente”.