"Aurora Salvador venía a sacar a Puerto Real de una depresión y lo ha sumido en un coma profundo"

Puerto Real/Cuando se cumplen dos años del Gobierno de la Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía en Puerto Real, y, por tanto, el ecuador de esta legislatura 2023-2027, el PSOE de Puerto Real ha hecho un balance de esta primera mitad.

Para los socialistas, “lo que se presentó como un gobierno del cambio ha terminado por agravar los problemas estructurales de la ciudad y generar otros nuevos”, dicen de entrada. “No se ha dado el impulso prometido y la gestión actual ha llevado al pueblo a una situación de abandono, suciedad y deterioro preocupante”, añaden.

En el duro balance el grupo municipal socialista aseguran que los vecinos conviven a diario con “calles sucias, mobiliario urbano deteriorado, servicios públicos mermados y una alarmante falta de mantenimiento en parques, calles y zonas verdes”. Otro punto para la crítica son las inversiones, ya que consideran que no hay una búsqueda de proyectos que inviertan en el municipio y políticas de impulso al comercio local.

“El municipio, que aspiraba a recuperarse tras años de dificultades, ha quedado sumido en un parón absoluto, sin rumbo claro. El equipo de gobierno actual parchea los problemas en lugar de abordarlos con soluciones eficaces y sostenibles, evidenciando su falta total de estrategia”, asegura el PSOE en un comunicado.

“Desde el PSOE denunciamos que Aurora Salvador y su equipo no solo no saben gestionar, sino que todo lo que tocan lo convierten en conflicto o directamente desaparece. Proyectos paralizados, compromisos incumplidos y una administración que vive a salto de mata, han hecho que la confianza vecinal se haya evaporado. A día de hoy, Puerto Real tiene un gobierno que improvisa y sobrevive, pero no lidera ni construye futuro” asegura Carlos Salguero, secretario general del PSOE de Puerto Real.

Así, el grupo socialista considera que el pueblo “merece mucho más”. Frente a lo que ven como “un desgobierno continuo”, reivindican su proyecto como una alternativa “seria y solvente”. “Así se demostró en etapas anteriores, en las que, con errores como en cualquier gestión, se logró atraer inversiones, generar oportunidades y poner en marcha políticas de progreso”, aseguran. “Aurora Salvador venía a sacar a Puerto Real de una depresión y lo ha sumido en un come profundo”, finaliza Salguero.