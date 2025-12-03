Adelante Andalucía reclama al PP las inversiones “comprometidas y por ejecutar” de la Junta con Puerto Real

Adelante Andalucía ha reclamado al Gobierno de la Junta de Andalucía la incorporación en los Presupuestos autonómicos para 2026 de las enmiendas registradas por la formación, destinadas a atender proyectos “históricamente comprometidas y pendientes de ejecutar” con Puerto Real y su comarca. Su portavoz local, Antonio Gil, subraya que estas actuaciones “no son peticiones nuevas ni arbitrarias, sino deudas acumuladas durante años que la administración andaluza y el propio PP ya ha aprobado en varias ocasiones pero que no las termina de ejecutar en nuestro municipio”.

Gil explica que “las enmiendas se centran en necesidades fundamentales para Puerto Real, como la educación pública, la sanidad, la vivienda asequible, la movilidad y la accesibilidad universal”. En este sentido, insiste en la urgencia de reforzar el personal sanitario en todos los centros de salud. “La atención primaria en Puerto Real está al límite. Es imprescindible aumentar plantillas y servicios si realmente queremos garantizar una sanidad digna para nuestros vecinos y vecinas”, defiende el portavoz.

En relación con las infraestructuras y servicios, Adelante Andalucía reclama la puesta en marcha de la conexión marítima por catamarán con Cádiz y el resto de la Bahía, así como el incremento de trenes públicos, esenciales para la movilidad laboral y universitaria. También demanda financiación para el Centro de Interpretación de la Algaida, un proyecto clave para “poner en valor uno de los enclaves naturales más importantes de Andalucía”. De estos dos proyectos, Gil recuerda que “el PP ya aprobó estos proyectos, salió en prensa con su foto y anuncio oficial pero lamentablemente nunca se han llevado a cabo”.

En materia educativa, el Gil destaca la prioridad de una solución definitiva para el CEIP Tierra y Libertad, así como la mejora de los recursos destinados al alumnado NEAE. “No es aceptable que un centro lleve tantos años esperando respuestas. Y no es aceptable que el alumnado con necesidades específicas siga sin los recursos adecuados. La Junta debe actuar ya”, sostiene.

Respecto a la vivienda, Gil defiende la necesidad de impulsar VPOs en régimen de alquiler asequible para responder a la creciente demanda: “Las familias jóvenes y trabajadoras no pueden seguir esperando. Puerto Real necesita vivienda pública real y efectiva”.

La formación incluye además en sus enmiendas el traslado de las torretas eléctricas en la barriada del Rio San Pedro de la zona urbana a la zona industrial, una reivindicación histórica por motivos de seguridad y salud pública, así como apoyo económico a los ayuntamientos para la ejecución de obras de accesibilidad universal. “No podemos hablar de derechos si las personas con movilidad reducida siguen encontrándose barreras todos los días”, recalca Gil.

Por último, Adelante Andalucía insta al PP-A a “sentarse a negociar” parte de las 216 enmiendas presentadas por la formación y a “abandonar el rechazo sistemático” a cualquier propuesta ajena. Gil concluye señalando que “es el momento de que la Junta salde de una vez su deuda histórica con Puerto Real y con su gente”.