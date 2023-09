Los 150 alumnos de la Residencia Las Canteras pasarán hoy su primera noche en el Hotel Bahía Sur

Los alumnos becados para el alojamiento en la residencia escolar Virgen del Carmen de Las Canteras ya tienen resuelta su estancia y manutención a partir del día de hoy. Esta noche pernoctarán en el establecimiento hotelero Bahía Sur de San Fernando. Unas 300 personas, familias y alumnos que pertenecen a la Residencia Las Canteras, han conocido todos los detalles en el IES Virgen del Carmen.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz, Isabel Paredes, ha trasladado a los padres que este recurso que hoy se ha presentado para resolver la dificultad sobrevenida de no disponer de la residencia escolar Las Canteras, es una solución acorde a la necesidad de establecer el régimen de residencia escolar garantizado para los estudiantes y sus familias.

La delegada Isabel Paredes ha felicitado al personal de la residencia, docente y no docente, por el esfuerzo realizado y la colaboración que en todo momento han mostrado para que esta actuación de la Junta se pueda tramitar en el mínimo plazo. Es por ello que ha dedicado unas palabras de especial agradecimiento destacando que “desde la Dirección General de Planificación se ha realizado una gestión de urgencia y hasta que todo no estuviera cerrado no hemos querido reunirnos con vosotros, las familias”.

Este realojo cumple el mismo fin social que cumple la residencia escolar y todo el personal que en él trabaja ha sido debidamente informado de cada paso. Paredes ha querido informar a los padres sobre las condiciones de facilidad de accesos a transporte público que tiene la ubicación del establecimiento hotelero, a fin de tranquilizar a los padres sobre los desplazamientos de los estudiantes, para su acceso a los centros educativos.

Los alumnos pernoctarán en el hotel esta misma noche. Tras la reunión se desplazó la delegada, junto con los trabajadores de la residencia escolar, a las instalaciones del hotel para realizar todos los trámites para que los alumnos puedan incorporarse mañana a sus aulas desde su nuevo emplazamiento.

Desde que se detectaron a mediados de agosto los problemas en la Residencia ‘Las Canteras’, en el IES Virgen del Carmen de Puerto Real, la Consejería ha actuado para garantizar la seguridad del alumnado y profesionales, así como la continuidad en el alojamiento para seguir sus estudios.

Los alumnos se distribuirán en 27 habitaciones dobles y 12 habitaciones de tres estudiantes. Se dispondrá a su vez de habitaciones para la residencia del personal docente y un puesto de control. Se ha llegado al acuerdo con el establecimiento hotelero para establecer y ajustar los horarios de comedores a las necesidades del alumnado. De igual forma el personal de recepción destinará apoyo personal para las funciones de recepción. Se habilitará una sala de reuniones como sala de estudio, para adecuar estos espacios habilitados para este alojamiento a las funciones propias de una residencia escolar. También se han habilitado espacios para oficinas propias de la administración escolar.

La administración educativa ha preparado la resolución por la que el personal docente se trasladará al establecimiento hotelero para cumplir con sus funciones. De igual forma, el personal no docente es reubicado entre los centros escolares en condiciones que faciliten su trabajo en su lugar de residencia.